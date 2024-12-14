'Çilli Bom'u ilk çıkaran bestekâr Kenan Küçüközcan, hayatını kaybetti

1970 ve 1980'li yıllarda dillere pelesenk olan 'Çilli Bom'un bestekârı Kenan Küçüközcan, 77 yaşında Mersin'de vefat etti. Bir süredir huzur evinde kaldığı öğrenilen sanatçının cenazesi, görevli 5 kişinin katılımıyla kılınarak kimsesizler mezarlığına defin edildi.

14 Nisan 1947'de İstanbul'da dünyaya gelen küçük yaşlarda müzik yaşamına başlayan 1970'li yılların önemli bestekârı ve ses sanatçısı Kenan Küçüközcan, 10 gün önce kaldığı Erdemli Huzurevi'nde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Küçüközcan, yapılan tüm tedavilere rağmen çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak 77 yaşında dün hayatını kaybetti. Oğluyla uzun süredir görüşmeyen ünlü bestekârın cenazesi, Erdemli Devlet Hastanesi morgundan alınarak Koyuncu Mahallesi'nde bulunan Çet Tepesi Mezarlığı'na götürüldü. REKLAM

Burada Mersin Büyükşehir Belediyesi Cenaze Hizmetlerine bağlı imam tarafından kıldırılan cenaze namazına da, yine aynı birimde görev yapan 4 kişi katıldı. Biri imam 5 kişi ile kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı, kimsesizler mezarlığı kısmına defin edildi. Mezarın üzerinin kepçeyle kapatılmasının ardından sanatçının ismi bir tahtaya yazılarak kabrine takıldı.

Türkçe ve İngilizce şarkı besteleri yapan ve 'Kenan' ismiyle 45'lik plakları çıkan Kenan Küçüközcan'ın 'Çilli Bom' (Çillim, Çillim), 'Askerliğim Bitince', 'Ayrı Yaşayan Kalpler', 'Benim Yarim Çok Güzeldir', 'Deli Oğlan', 'Senden Sonra', 'Küçük Yaşta Aldım Sazı Elime' gibi eserleri seslendirdiği kaydedildi.

1972'de 'Yılın Ümit Veren Erkek Sanatçısı' seçilen Kenan Küçüközcan, uzun süre ABD'de yaşadığı ardından 1996'da Türkiye'ye tekrar döndüğü belirtildi.