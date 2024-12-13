Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili NTV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan "Rejim daha önce de devrilebilirdi ancak Rusya ve İran'ın sert ve güçlü müdahaleleri olmuştu. Ancak Rusya ve İran eski şartların olmadığını ve üzerine yatırım yapılan Beşar Esad'ın bu yatırımlara değmediğini anladı ve Doha'daki toplantıda bir anlaşma sağlandı. Sonuç olarak da rejim devrildi. Biz özellikle bu geçiş sürecinin kansız olması için ihtiyatlı davrandık." dedi.

"MUHALİFLER TECRÜBELİ" Bakan Fidan ayrıca "Muhalifler İdlib'de 4 milyon Suriyeli kardeşimizi yönetiyordu. Belediye hizmetleri dâhil olmak üzere orada birçok hizmeti yönettiler. Bir tecrübe sahibi oldular. Şimdi bu tecrübeyi Şam'a da yönlendirdiler. Çöplerden, elektrik sorunlarından bahsediyorlar ve bunların karşılanmasının kendilerinin bir görevi olduğunun farkındalar. Nasıl ki İdlib'te bu hizmetleri veriyorlardı şimdi bu temel hizmetlerin aynısını Şam'a da taşıyorlar. İleriki aşamalarda elbette daha kapsayıcı bir hükümet kurulacak ve kamu hizmetlerinde de nitelik artışına gidilecektir. Ancak önce ülkede bütünlüğün sağlanması gerekiyor. Ülke hassas bir dönemden geçiyor." diyerek muhaliflerin rolüne dikkat çekti.

REKLAM Hakan Fidan sözlerine "Suriye muhalefetinin hayat bulmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vatansever üyelerinin faaliyetleri etkili olmuştur. Diğer yandan Suriye'de yaptığımız harekatlarda görev almış askerlerimiz ve subaylarımızın hakları ödenmez. Milli İstihbarat Teşkilatı daha ön alıcı bir görevde bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ise caydırıcılığı uyguluyor. Bunlar ancak büyük devletlerin uygulayabileceği şeyler. Cumhurbaşkanımızın geliştirdiği strateji doğrultusunda tehditi kaynağında bulup yok etme yoluna gidiyoruz." diyerek devam etti.

Hakan Fidan ayrıca "Belli endişelerin olmasını son derece normal karşılıyorum. Maksatsız endişe sahibi olanları haklı buluyorum ve bu endişelerin giderilmesi lazım. Bu sebeple kapsamlı bir diplomasi geliştiriyoruz. Biz iki riskli alan gördük. Bunlardan ilki Rusya ve İran'ın güç kullanması. İkincisi ise bölgedeki ülkelerin gelişmeleri yanlış yorumlası. Arap ülkeleri dışişleri bakanlarıyla görüşerek neler yapmamız gerektiğini görüştük bu sebeple. Ancak esas itibarıyla ciddi bir karşıtlık görmedik. Muhalifleri bizim tanıdığımız kadar kimse tanımıyor. Biz terörizmin olmadığı bir Suriye istiyoruz. Biz azınlıkların tümünün kötü muamele görmediği, temel ihtiyaçların karşılandığı, bölge ülkelerine tehdit üretmeyen, ülkenin birliğinin bütünlüğünün sağlandığı bir hükümet istiyoruz. Şam'daki yönetime de bunları iletiyoruz. Onlara diyoruz ki bütün dünyanın sizden beklentileri var." diyerek muhaliflere uyarılarını dile getirdi.

REKLAM Hakan Fidan sözlerine "Muhaliflerin söyledikleriyle yaptıklarının uyuştuğunu gördük. Bölge ülkelerine de Suriye meselesini gelin beraber sahiplenelim ve yapıcı bir şekilde mutlu bir sonla bitirelim. Bütün ülkelerin burada ortak bir çabası olsun diyoruz. Bu bölge için de yeni bir aşama olur." BÜYÜKELÇİLİK AÇILIYOR "Büyükelçimiz dâhil bütün diplomatlarla birlikte Şam'daki büyükelçiliğimizi açıyoruz. Yarın açılacak."

RUS ÜSLERİ HAKKINDA Hakan Fidan Rus üsleri ile ilgili "Ruslarla Suriye halkının kendi hâline bırakılması konusunda bir ilerleme oldu. Ruslar şu an alanda bulunan taktik unsurlarının hepsini çektiler. Muhtemelen hava unsurlarını da Rusya'ya taşıayacaklar. Ancak bundan sonra ne olacağını da takip edeceğiz." dedi. İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ İŞGALİ HAKKINDA Bakan Fidan, "İsrail kendine göre bir tedbir paketi geliştirmiş. İsrail yeni yönetimin nerede durduğunu bilemediği için Suriye'nin bütün askeri varlığını yok etmeye çalışıyor. Ancak kendilerine haber yolladık, artık provokasyondan vazgeçin dedik. Kendilerine havadan ve karadan operasyon yapabilecekleri bir alan açılmasını istiyorlar, plan bu." diyerek İsrail'in adımlarını yorumladı.