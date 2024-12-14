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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi' adlı sergiye büyük ilgi gösterildiğini açıkladı 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 12:37 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:40
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        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da 24 Ekim'de açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi' adlı sergiyi, 1.2 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiğini açıkladı.

        Mehmet Nuri Ersoy, yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe, dünyanın en ikonik yapılarından biri olan Kolezyum'da ziyaretçileri ağırlıyor. Roma'nın simge yapısı Kolezyum'da açılan 'Göbeklitepe: Kutsal Bir Mekânın Gizemi' sergimiz ilk gününden itibaren büyük ilgi görüyor. Sergimizi 24 Ekim'den bugüne kadar 1 milyon 242 binden fazla kişi ziyaret etti. Türkiye'nin eşsiz kültürel mirasını dünyanın kalbinde tanıtmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sergimiz, İtalya'nın başkentinde mart ayına kadar ziyaretçilere açık olacak.

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