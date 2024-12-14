Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt

Kültür ve Turizm Bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM'de onaylandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı sunumda, "2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 oranında bir artış yakalayarak yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırladık." dedi.

Genel Kurulda, bütçe üzerindeki konuşmaların ardından soru-cevap bölümünde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki bir restorasyon ihalesine ilişkin soruyu yanıtlarken, bu konu dile getirildiğinde hemen teftiş başlattığını bildirdi.

KAMU ZARARI OLUŞMADI İlk incelemeye göre "endişe edilecek bir durum olmadığını" ifade eden Ersoy, "Zaten ihalenin uygulama süreci halen devam etmekte ve hak edişlerin büyük bir kısmı da ödenmemiş. Şu aşamada bir kamu zararından bahsetmek de yanlış olur." dedi. Konuya ilişkin, "firmanın pahalı teklif verdiği işleri yapıp ucuz işleri yapmayacağı" yönünde bir niyet okumasında bulunulduğunu anlatan Ersoy, savcılık soruşturmasının sürdüğüne işaret etti.

REKLAM PERİ BACALARI ONARIMI Peri bacalarının bakımsızlığına ilişkin iddialara da cevap veren Ersoy, Kapadokya'da yıkılma, kaya düşmesi ve göçme tehlikeleri bulunan ve acil müdahale gerektiren peri bacalarını onarım çalışmaları kapsamında UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Icomos Türkiye Milli Komitesi ile çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin katılımıyla Kapadokya Alan Başkanlığınca Eylül 2024'te çalıştay düzenlendiğini anımsattı.

Bu çalıştay sonucunda peri bacalarının doğal seyrine bırakılmasına karar verildiğini, ancak yerleşim yerlerine yakın olanları için onarım kararı alındığını belirten Ersoy, bunlardan ikisinin onarım çalışmasına başlandığını kaydetti. GARLAR SANAT VADİSİ OLACAK Haydarpaşa ve Sirkeci garlarına ilişkin de Ersoy, "Haydarpaşa ve Sirkeci de kültür ve sanat vadisi haline geliyor. Sürecin sonucunda gar özelliğini koruyacak, tren aktiviteleri devam edecek ama onun dışında özellikle müze, kütüphane, sergi evi, fuar alanları, gösteri sanat merkezleri, tiyatro salonu, açık hava müzesi, atölyeler, eğitim birimleri ve arkeoport uygulamalarıyla benzersiz sosyal ve kültürel yaşam alanına kavuşmuş olacak. Çok isteriz ki Haydarpaşa'da da Sirkeci'de de bir İKSV olsun, İstanbul Modern Müzesi olsun, bir Eskişehir Odunpazarı olsun, bir İş Sanat olsun, bir AK Sanat olsun. Çünkü müzeler para öğüten sistemlerdir. Yani, ticari değildir. Verdiğinizden çok daha azını alırsınız. Sübvanse edilmesi gereken faaliyetlerdir." değerlendirmelerinde bulundu.

REKLAM 2024 REKORLARLA GEÇTİ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 oranında bir artış yakalayarak yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırladık." dedi. Ağırladığı ziyaretçi sayısıyla 2017'de dünyada 8'inci sırada olan Türkiye'nin, 2023 itibarıyla 5'inci sıraya yükseldiğini belirten Ersoy, turizm geliri sıralamasında ise aynı dönemde Türkiye'nin, 15'inci sıradan 7'nciliğe çıktığını bildirdi.

55 MİLYON ZİYARETÇİ Ersoy, bu yıl gerçekleşen turizm rakamlarında geçen senenin geride bırakıldığını kaydeden Ersoy, "2024 yılı Ocak-Ekim döneminde, 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 8,8 oranında bir artış yakalayarak yaklaşık 55 milyon ziyaretçi ağırladık." diye konuştu. Bakan Ersoy, bu yılın Ocak-Eylül döneminde turizm gelirinin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,6 artışla 47 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, bu sene sonu için 61 milyon toplam ziyaretçi ve yaklaşık 60 milyar dolarlık turizm geliri hedeflerine güçlü şekilde ilerlediklerini dile getirdi.

REKLAM Sezonu 12 aya yayacak ve 81 ili kapsayan yeni yol haritaları belirlediklerini anlatan Ersoy, "hep devletten değil, devletle beraber" mottosuyla devlet ile sektörün birlikte hareket ettiğini, bu kapsamda 2019 yılında kurdukları Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile yaklaşık 200 ülkede yayın yapan global kanallarda 2024 yılı sonunda 37 bin 839 spot gösterimi ile 130 televizyon ve dijital program yayınına ulaşmayı öngördüklerini bildirdi.

Ersoy, turizm bölgelerinde halkın rahat ve konforu için hayata geçirdikleri 17 ücretsiz halk plajı sayısını 2025'te 22 plaja çıkartacakları bilgisini de paylaştı. MÜZE KART 27 MİLYON Müze Kart uygulamasının bugüne kadar 27 milyon kişi tarafından kullanıldığını aktaran Ersoy, "Müze ve ören yerlerimizin 2024 yılı Kasım ayı itibarıyla ağırladıkları toplam ziyaretçi sayısı 31,1 milyon kişi seviyesine gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Tarihi eser kaçakçılığıyla mücadelede Türkiye'yi, UNESCO ve diğer uluslararası platformlarda belirleyici, kural koyucu ve takip edilen bir ülke konuma getirdiklerine dikkati çeken Ersoy, "Titizlikle yönettiğimiz iletişim, diplomasi ve hukuk süreçleri neticesinde, 2002-2024 yılları arasında ülkemize iadesini sağladığımız toplam eser sayısı 12 bin 213 olmuştur." diye konuştu.

REKLAM DEPREM BÖLGELERİNDE GELİŞMELER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, deprem bölgesinde Bakanlığa tahsisli yapıların onarımlarını gerçekleştirdiklerini belirterek, "Gaziantep Kalesi, Adıyaman Kahta Kalesi, Hatay Arkeoloji Müzesi ve Elbistan Müzesi deprem sonrası onarım çalışmalarında bugüne kadar 3 milyar lira ödenek kullandık" diye konuştu. Ersoy, gelecek yıl Adıyaman, Kahramanmaraş, Gaziantep Arkeoloji Müzesi ile Şanlıurfa Kalesinde ve Hatay Arkeoloji Müzesi'nde onarımları tamamlayacaklarını bildirdi.

Vakıf eserlerinin restorasyon, inşa ve ihya çalışma sayısının, 1992-2002 yılları arasında sadece 46 olduğuna işaret eden Ersoy, "2002-2024 yılları arasında yürüttüğümüz çalışma sayısı ise tam 5 bin 913'tür. Neredeyse 130 kat artmış bir çalışma oranından bahsediyoruz. Yıl sonuna kadar 43'ü yurt dışında toplam 197 eserin onarım ve restorasyonunu da tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yazma eser varlığıyla dünyadaki sayılı ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Ersoy, "Mevcut yazma ve nadir matbu eser sayımız 739 bine çıkmış, kütüphanelerimizde bulunan yazma eserlerin yüzde 98'i sayısallaştırılmış; yazma ve nadir matbu eserlerden künye bilgileri çıkarılanların oranı yüzde 90'a ulaşmıştır" dedi. REKLAM Bakan Ersoy, Çanakkale, Kapadokya ve Uludağ Alan başkanlıkları uygulamalarının, söz konusu bölgelerin korunması ve doğru şekilde değerlendirilmesi noktasında "çok başarılı" sonuçlar verdiğini belirterek, Kapadokya Alan Başkanlığının kurulmasının ardından 854 kaçak yapının ortadan kaldırıldığını, yeni tespit edilen doğal ve kültürel 211 taşınmazın tescilinin yapılarak koruma altına alındığını anlattı.

CEMEVLERİNİN AYDINLATILMASI Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığının 148 milyon lira bütçe kullanarak, deprem bölgesindeki 97 cemevi için fiziki kapasitelerinin artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini bildirerek, şunları kaydetti: "Bununla birlikte yıkılmış ve ağır hasarlı cemevlerinin yerine hizmet verecek olan 13 yeni cemevinin inşası için altyapı hazırlıkları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ile işbirliğinde tamamlanmıştır. Başkanlığımıza 2023 ve 2024 yılları için toplam 258 milyon lira ödenek ayrılmış, bu kapsamda 355 cemevimizin bakım-onarım ve tefrişat talepleri karşılanmıştır. Bugün itibarıyla 853 cemevimizin aydınlatma giderleri de yine Başkanlığımız tarafından karşılanmaktadır. Başkanlığımız, 176 sivil toplum kuruluşu ve cemevinin sosyal ve kültürel faaliyetlerine de katkı vermiştir."

OPERA VE BALEYE DESTEK ARTTI Bakan Ersoy, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün 2023-2024 sanat sezonunda yüzde 90 doluluk oranına ulaşarak, Cumhuriyet tarihinde bir ilke imza attığını hatırlatarak, 2024 Aralık ayı itibarıyla sinema sektörüne 257 milyon lira destek sağlandığını belirtti. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nin açılışından bu yana 2 milyon 800 bin sanatseverin katılım gösterdiği toplam 3 bin 500 etkinliğe ev sahipliği yaptığı bilgisini veren Ersoy, "Sadece 2024 yılı rakamlarına baktığımızda, 840 bin sanatseverin toplam 530 etkinlikte ağırlandığını görmekteyiz. Yeni konser salonunu inşa etmemizin üzerinden geçen 4 yılda 1700'den fazla etkinliğin gerçekleştirildiği Ankara CSO Ada, bu sürede 2 milyondan fazla insanımızı sanatla buluşturmuştur. Sadece 2024 yılında 300 etkinlikte yaklaşık 300 bin sanatsever ağırlanmıştır." diye konuştu.