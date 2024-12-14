Dursun Özbek: Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler

Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulunan Özbek, bütün branşların hedefledikleri şekilde başarıyla yola devam ettiklerini belirterek sporculara ve katkısı olanlara teşekkür etti.

Futbol takımının hem Türkiye hem de Avrupa'da başarılı sonuçlara imza attığını vurgulayan Özbek, "Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp gerçek 5. yıldızı formamıza takmak istiyoruz. Bunun için sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz. Başkaları gibi istatistikleri, rakamları kendi istediğimiz gibi yorumlayıp, kendimizi olmadığımız gibi görmüyoruz, işimize bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

REKLAM Son 2 haftada yaşanan gelişmeleri izlediklerini dile getiren Özbek, şöyle devam etti: "Özellikle futbolda Galatasaray'ın yeşil sahada gösterdiği performansı ve başarıyı engellemek için çeşitli mihraklardan akla hayale gelmeyecek davranışlar sergileniyor. Kulüp ve camia olarak bununla mücadele ediyoruz. Maçları herkes seyrediyor. Buradaki uygulamalar hepimizi, yönetimi, camiamızı, üyelerimizi ve taraftarlarımız üzmektedir. Özellikle son dönemde yapılan açıklamalar, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmakta engelleyecek seviyede olamayacaktır. Bütün bu engelleri geçip Galatasaray'ı hak ettiği başarılara taşımak üzere ben ve arkadaşlarım, her şeyi yapıyoruz."

"BİZİ ENGELLEYEMEZLER" Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeleri hatırlatan Özbek, "Geçen hafta çok net bir ifadede bulundum, 'Her kim Galatasaray'ın başarısına, emeğine, kazandığı puanlara el uzatırsa elini kırarım, göz koyarsa gözünü çıkarırım.' dedim. Bu söylemimin arkasındayım. Galatasaray örnek bir kulüptür, Türkiye'nin en büyük spor markasıdır. Mücadelemizi sahada yaparız, hak ettiğimiz puanlara da kimsenin göz koymasına tahammül edemeyiz, gereken müdahaleyi yaparız. Rekabet ettiğimiz ve özellikle önemli bir rakibimiz akla hayale gelmeyecek söylemlerle algı peşinde. Bu algıya da futbolu yönetmekten sorumlu olan kişiler ve özellikle MHK gereken desteği vermektedir." açıklamasını yaptı.

REKLAM Net Global Sivasspor müsabakasında hakem yönetiminin kabul edilemez olduğunu sözlerine ekleyen Özbek, şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili gereken müracaatları yaptık. Davranış biçimimiz, özellikle spor camiasında herhangi bir kaosun çıkmasına yönelik değil, tamamen bir hak arayışı, adalet arayışı çerçevesindedir. Umuyorum ki futbolu yöneten kurumlar ve kişiler bundan sonraki dönemde gereken tedbiri alarak futbolun kaosa sürüklenmesini engelleyecektir. Kurumlarımız, Galatasaray olarak girdiğimiz bu mücadelede destek mesajları yayımladı. Destek olan bütün kurumlarımıza, destek olan herkese teşekkür ediyorum. Galatasaray'ın birlik ve beraberliği böyle durumlarda ortaya çıkmıştır. Böyle büyük bir kulüp olmamızın temeli budur."

Galatasaray'ın başarısını engellemeye yönelik alınan tavırlara karşı savaş verdiklerini de söyleyen Özbek, şöyle konuştu: "Buradan bizi durdurmak isteyenlere duymak istemedikleri bir şey söylemek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi engelleyemezler. Bu ülkenin iyi insanları, doğru olanlar her zaman kazandılar, yine kazanacaklardır. Oynadığımız iyi futbolla herkesin takdirini kazanarak, adaleti de her zaman savunarak kazanacağız. Buna gönülden inanıyorum ve arkadaşlarımla beraber bu çabamızı sürdüreceğiz. Bu süreçte sizden tek bir ricam var. Bugüne kadar durduğunuz gibi bundan sonra da bu mücadelede bizim yanımızda olmanızdır. Bu destekle her mücadeleden başarıyla çıkarız. Galatasaray birlik olduğu sürece kimse karşısında duramaz."

REKLAM KURUL BİLDİRİSİ: ASLA KABUL EDİLEMEZ Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda yapılan toplantıyı Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan yönetti. Toplantıda Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Saygı duruşunun ardından gündem maddeleri okundu. Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, divan başkanlık kurulu bildirisini okudu. Kurul bildirisinde, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun daha önce söylediklerine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet dönemi futbol tarihine baktığımızda 101 yılda 45 ayrı federasyon başkanının görev aldığını görüyoruz. Bu koltuklar emanettir ve kimsenin tapulu malı değildir. TFF'nin Etik Kurul Talimatı'nda düzenlenen ilgili maddelerinde, 'Futbol camiasında tüm kişi ve kurumlar, heyecanlı, kontrol dışı, kulüpler arasında çatışmaya yol açacak beyan ve açıklamalardan kaçınmak zorundadır.' denilmiştir. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e karşı TFF Başkanı tarafından yapılan tehditkar ifadeler, etik kuralları ihlal etmiş olup Galatasaray camiası tarafından asla kabul edilemez."