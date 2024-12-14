Yaralanan taksici saldırı anını anlattı

Manisa'da taksisine binen Emirhan Ü. (18) tarafından bıçaklı saldırıya uğrayıp, gasbedilmek istenen Hakan Paktan (49), o anları anlattı. Kentte toplanan taksiciler ise eylem yapıp, saldırıyı kınadı.

Olay, 29 Kasım'da saat 00.00'da meydana geldi. Şehzadeler ilçesindeki taksi durağına gelen Emirhan Ü., Yunusemre ilçesindeki Akgedik Mahallesi'ne gitmek üzere Hakan Paktan'ın şoförlüğünü yaptığı taksiye bindi.

Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada Haberi Görüntüle Adrese geldiklerinde taksici Paktan, Emirhan Ü.'ye ücreti söyledi. Ücreti kartla ödeyeceğini söyleyen Emirhan Ü., pos cihazını istedi. Taksici, pos cihazına ücreti yazdığı sırada Emirhan Ü., belindeki bıçağı çıkarıp, şoförün göğüs kısmına doğru hamle yaptı. REKLAM MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI Ani bir refleksle bıçağın keskin kısmını eliyle tutan taksi Paktan, bir süre araç içinde Emirhan Ü. ile boğuştu. Taksici Paktan, boğuşma sırasında emniyet kemerini çözüp, araçtan indi. Emirhan Ü. de olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından yakalanan Emirhan Ü., çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sol elinden yaralanan Hakan Paktan ise yaşanan olayın ardından mesleği bıraktı. GÖRÜNTÜLER SONRASI TEKRAR GÖZALTI KARARI Araç içi güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından Emirhan Ü., hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarıldı. Polis, Emirhan Ü'yü yeniden gözaltına aldı. Konuya ilişkin Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı açıklamada şöyle denildi:

"29/11/2024 günü saat 00.00 sıralarında ilimiz Yunusemre ilçesi, Akgedik Mahallesi'nde taksi sürücüsü H.P.'ye yönelik saldırı olayına ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Emirhan Ü. gözaltına alınmış olup hakkında Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol kararı uygulanmıştır. Ticari araç içindeki olay anına ait görüntülerin kolluk birimleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza 12/12/2024 tarihinde sunulması üzerine yapılan inceleme sonucu, bu görüntüler yeni delil niteliğinde olduğundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

REKLAM ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Gözaltın alınan Emirhan Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. "ARKA KOLTUKTA OLUP, BAŞIMI DA KESEBİLİRDİ" Gasp girişiminden kurtulmak isterken sol elinden yaralanan 4 yıllık taksici Hakan Paktan, "O gün saat 23.00'te yolcuyu aldım. Akgedik'e gideceğini söyledi. Arabaya bindikten sonra kolunu açtı ve 'Beni yaraladılar' dedi. Şüphelenmeye başladım, konuşmaya başladım. Sürekli sorular sordum. Yolda giderken 'Abi çok daraldım, camı açsam olur mu' dedi. Daha da şüphelendim. Biraz daha ilerledik, cebinin fermuarını açtı ama hiçbir şey çıkarmadı. Bu beni iyice tedirgin etti. İneceği yere gelince 'Kaç para' dedi. '550 lira' dedim. Kredi kartıyla ödeyeceğini söyledi. Posa ücreti girdim. Kartı geçmesi için ona uzattım. Eline aldı, 'Kaç lira girdin?' diye sordu, cebinden bıçağı çıkarıp, salladı. Refleksimle kendimi kurtardım, ölebilirdim de. Arkada değil de yanımdaki koltukta oturması avantajım oldu. Arka koltukta olup, başımı da kesebilirdi. Boğuşma anında sadece elinden bıçağı almayı, kendimi kurtarmayı düşündüm" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİ OLDUK, BİR BAKTIM SERBEST KALDI" Şüphelinin olayın ardından serbest bırakılmasına tepki gösteren Paktan, "Serbest kaldığını öğrence delirdim. Şikayetçi oldum. Amcası ve annesi de şikayetçi oldu. Annesi, babası o gün bana gelip, 'Attır, bunu içeri. Attır senden duacı olacağım' dedi. Şikayetçi olduk, bir baktım serbest kaldı. Nasıl serbest kalır? Adliyeye gittim. Orada bir de dilekçe parası ödedim. Hem mağdurum hem de 150 lira dilekçe parası verdim. Görüntüler, İzmir'deki taksicilerin bağlı olduğu bir firmanın elindeydi. Bana 'Bu kayıtları gelip istemiyorlar hala' dediler. Dilekçeyi verdim, iki gün sonrasında savcılık görüntüleri istemiş. Görüntüler gelince bana attılar. Ben de direkt resmini alıp, arkadaşlarla paylaştım; 'Şahıs bu, ona göre temkinli olun' diye. Ama UYAP'tan dosya açılmış mı diye bakıyorum. Hala dosya falan yok. Ölümden döndüm ama daha yapılan hiçbir şey yok ortada. Medya olmasaydı, bu olay kapanacaktı" dedi.

OLAYIN ARDINDAN MESLEĞİ BIRAKTI Yaşadıklarından sonra taksiciliği bıraktığını da belirten Paktan, "Bir klima ve soğutucu üreten fabrikadan emekliydim, çocuğum için çalışıyordum" diye konuştu. Manisa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Taksilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emin Elverişli de "Taksiciler olarak amme hizmeti veriyoruz. Millet bize çoluğunu, çocuğunu emanet ediyor. Böyle birkaç tane kendini bilmez insan bizim canımızı yakıyor. Emniyetimizden bir isteğimiz var. Bizi her yerde denetlesin. Gece çalışan arkadaşlar var. Manisa gittikçe büyüyor, sıkıntılar çoğalıyor. Yaşanan ortada. Herkese geçmiş olsun" dedi.