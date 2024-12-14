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        Haberler Dünya Son dakika: Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı | Dış Haberler

        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı

        Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, 12 yıl 9 ay sonra yeniden açıldı. Türk bayrağı göndere çekildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 16:40 Güncelleme: 14.12.2024 - 17:15
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        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
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        Suriye'nin başkenti Şam'da diplomatik misyonların bulunduğu Ravda Meyda yakınlarında yer alan Türk Büyükelçiliği, 12 yıl aradan sonra bugün faaliyete geçti. Türk bayrağı göndere çekildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün, "Şam Büyükelçiliğimizi faaliyete geçiriyoruz. Şam Büyükelçiliği 12 yıl sonra açılıyor. Suriye halkının yanında olacağız" demişti.

        Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı olarak görevlendirilen Burhan Köroğlu ve ekibi, bugün Şam'a vardı.

        Şam Büyükelçiliği'nin açılacağının duyulan bazı Suriyeliler büyükelçilik önüne geldi.

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        Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği, Beşar Esad rejiminin göstericilere karşı şiddet uyguladığı dönemde bir süre hizmet verdikten sonra 26 Mart 2012'de faaliyetlerini durdurmuştu.

        Suriye'nin İstanbul Başkonsolosluğu ise faaliyetlerine devam etmişti.

        Büyükelçilik çalışanları Türkiye'ye dönmüştü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün yaptığı açıklamada, Şam Büyükelçiliği'nin 14 Aralık'tan itibaren faaliyete geçeceğini duyurmuştu.

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