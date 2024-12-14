Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yakutiye Buz Hokeyi Salonu'nda yapılan AK Parti Erzurum 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

"Konuşmanın hemen başında, pazartesi günü Isparta'da kaza kırıma uğrayan askeri helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Bizim kongrelerimiz gördüğünüz gibi düğün gibidir, toy gibidir, şölen gibidir, bayram gibidir. Bu salonu dolduran kardeşlerimin nezdinde tüm Erzurum'un vefakar insanlarına muhabbetlerimi, selamlarımı gönderiyorum. 31 Mart seçimlerinde bize bir kez daha sahip çıktığınız için, tercihiniz AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Size mahcup olmadık. Teşekkür borcumuzu hep daha fazla çalışarak ödedik. Aynı şekilde yola devam edeceğiz.

REKLAM EİT 2025 TURİZM BAŞKENTİ: ERZURUM Erzurum'un irtifa kaybına gönlümüz razı gelmez. Erzurum'u dünyaya açmamız lazım. Erzurum, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı tarafından 2025 yılı turizm başkenti seçildi. Bu önemli organizasyonun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Erzurum'a modern bir spor tesisi kazandırmak istediğimizi söylemiştim. 20 bin kişilik stadyumu programa aldık, hazırlıkları tamamladık. Yakında yapımına başlayacağız. 20 bin kişilik stadyumu yaptıktan sonra bütün iş icraat. Koşacaklar. Kendilerinden şampiyonluk bekleyeceğiz.

"KÜRESEL SİSTEM 80 YILIN EN CİDDİ KRİZLERİNİ YAŞIYOR" Dünyamız ve bölgemiz son dönemde gerçekten sancılı günler yaşıyor. Küresel sistem son 80 yılın en ciddi krizlerinden biriyle karşı karşıya. Koronavirüs salgını her alanda yeni sıkıntıları ortaya çıkardı. Türkiye'nin etrafında çok kritik hadiseler vuku buluyor. Rusya-Ukrayna savaşı 4'üncü yılına girecek. İsrail'in Gazze katliamları 440 gün oldu. 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit edildi. Ateşkese rağmen İsrail, Lübnan'ı taciz etmeye devam ediyor. Bu savaşlardan, krizlerden ülkemiz de etkileniyor.

Türkiye bu kargaşanın ortasında bir istikrar adası olarak takdir topluyor. Bölgenin kilit ülkesi kimliğiyle öne çıkıyor. Etrafımızdaki yangının ülkemize sıçramasına asla müsaade etmedik. Bütün bu muhataralı süreçleri başarıyla yönettik, yönetmeye devam ediyoruz. Biz bu dönemde asrın felaketi denilen 53 binden fazla canımızı kaybettiğimiz 6 Şubat depremlerini yaşadık. Depremin Türkiye ekonomisine faturası 104 milyar dolar.