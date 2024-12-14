Google'a ceza ve dava yağmuru

Teknoloji devi Google, 2024 genelinde fazla 'devleşmesinin' bedelini dünya genelinde verilen cezalar ve açılan davalarla ödedi. Son olarak dün (13 Aralık) Rekabet Kurulu Google'a yayıncı reklam sunucusu hizmetleri pazarındaki hakimiyetine dayanarak kendi arz tarafı platform (SSP) hizmetine haksız avantaj sağladığı, söz konusu kendini kayırma eyleminin rakiplerin faaliyetlerini zorlaştırıcı nitelikte olduğu gerekçesiyle 2 milyar 607 milyon 564 bin TL idari para cezası verdi.

Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası HAZİRANDA OTEL ARAMALARINDAN 482 MİLYON LİRA CEZA ALMIŞTI Rekabet Kurulu daha önce de 2021'de Google'ın, kendi yerel arama (Local Unit) ve konaklama fiyatı karşılaştırma (Google Hotel Ads-GHA) hizmetlerine genel arama sonuç sayfasında konum ve gösterim olarak rakiplerine kıyasla avantaj sağladığını tespit etmiş, bu kapsamda firmaya 296 milyon 84 bin 899 lira para cezası vermişti. Yasal süreç sonrasında Kurul'un 21 Mart 2024 tarihli toplantısında, firma tarafından sunulan bu tedbir önerilerinin uygulanmasına ve 3 aylık süre zarfınca izlenmesine karar verildi. Kurul'un, otel sorgularına ilişkin yerel arama hizmeti bakımından yeni tasarımlar uygulamaya alınana kadar Google'a her gün için idari para cezası uyguladı. 21 Mayıs'ta para cezası süreci tamamlandı. Haziran ayında açıklanan kararla Google'a toplamda 482 milyon lira ceza verildi.

REKLAM AB İTİRAZI REDDETTİ 2.4 MİLYAR EURO CEZAYI ONADI Bu yılın eylül ayında da Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in AB Komisyonu'nun para cezasına karşı açtığı davada firmanın aleyhine karar almıştı. Avrupa Adalet Divanı, Google ve Alphabet'in itirazını reddederken, firmanın alışveriş önerilerinde hakim konumunu kullanarak rakiplerine dezavantaj sağladığı gerekçesiyle verilen 2.4 milyar Euro'luk para cezasını onadı.

CHROME'U SATMAYA ZORLANMASI İSTENDİ ABD'de federal yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Google'ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda "yasa dışı tekel" oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli karara imza attı. Bu kararın ardından geçen ay ABD Adalet Bakanlığı, federal yargıçtan, Google'ı Chrome internet tarayıcısını satmaya zorlamasını talep etti. Bakanlığın Washington DC Bölge Mahkemesine yaptığı 23 sayfalık başvuruda, şirketin Chrome'u satmaya zorlanmasının rakipleri için daha eşit oyun alanı yaratacağı savunuldu. Şirketin verdiği zararların giderilmesi için Google'ın "yasa dışı tekel" oluşturduğu yönündeki kararın, Chrome'un elden çıkarılmasını gerektirdiği belirtilen başvuruda, bunun şirketin aramadaki kontrolünü kalıcı olarak durduracağı ve rakip arama motorlarının tarayıcıya erişmesine imkan tanıyacağı vurgulandı.

REKLAM ABD ADALET BAKANLIĞINDAN DAVA Eylül ayında bunun yanında Google'ın ABD'de, sektörde "tekelcilik" yaptığı gerekçesiyle yargılandığı diğer bir dava başladı. ABD Adalet Bakanlığı ve eyaletlerden oluşan bir koalisyon tarafından açılan davaya göre, Google dijital reklam pazarını domine ediyor ve pazar gücünü rekabeti engellemek için kullanıyor. Google geçen ay davada savunmasını verirken henüz bir karar açıklanmadı.

2023'TE REKLAMDAN 237 MİLYAR DOLAR GELİR ELDE ETTİ Google, 2001'de 0,07 milyar dolar reklam geliri sağlarken, aradan geçen 22 yılda çok büyük artış göstererek geçen yıl bu alandan 237 milyar dolar kazanç elde etti. Geçen yıl ABD'de yaklaşık 76 milyar dolar reklam geliri elde eden Google, böylece toplam reklam gelirinin yüzde 32'sini ABD'den elde etmiş oldu. Şirket, geriye kalan yüzde 68'lik reklam gelirini ise diğer ülkelerden sağlıyor.