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        Haberler Magazin Hadise: Böyle adamlara korku önemli Magazin haberleri

        Hadise: Böyle adamlara korku önemli

        Hadise, konserinde yaptığı açıklamada; "Sanmayın ki Narinlerimizi unuttuk. Çok ağır yasalar gelsin ki insanlar korksun, korku önemli bence. Böyle adamlara korku önemli" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 19:35 Güncelleme: 14.12.2024 - 19:35
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        "Çok ağır yasalar gelsin"
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        Hadise, İstanbul Kongre Merkezi'nde, Bayhan Müzik organizasyonuyla sahneye çıktı.

        Hadise, kendisini dinlemeye gelenlere; "Hepiniz hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, bizleri yalnız bırakmadınız. Böyle bir geceyi sizler kapalı gişe yaptınız. Böyle bir salonda, konsere çıkmak her zaman heyecan verici" diyerek selamladı.

        Hadise, 2025'te yeni albüm yayınlayacağını ve 'Fırtınam' isimli bir şarkıyla da albümün açılışını yapacağını duyurdu.

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        Hadise; "Sanmayın ki Narinlerimizi unuttuk. Böyle dile getireceğiz. İki konserlik konu değil bu. Konuşacağız. Ülkede o kadar çok şey oluyor ki. Söylemek istemiyorum ama alışıyoruz, acılara alışıyoruz. Narinlerimiz için güzel dualar edelim. Bu olaylar bambaşka bir yere geldi. Unutmuyoruz ve unutturmuyoruz, bence bu. Ve dua ediyorum, çok ağır yasalar gelsin ki insanlar korksun, korku önemli bence. Böyle adamlara korku önemli" diyerek konuların takipçisi olmaya devam edeceğini dile getirdi.

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        #hadise
        #narin güran
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