Alman basını duyurdu: Muslera'nın yerine gelecek!
Yarıştığı kulvarlarda yoluna namağlup devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına hız verdi. Alman basını, sarı-kırmızılıların sezon sonunda sözleşmesi bitecek Fernando Muslera'nın yerine o ismi liste başına aldığını yazdı.
UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de namağlup serisini sürdüren Galatasaray, ara transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalarına hız verdi.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte kadrosunu güçlendirmek isterken, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda gelecek planlamalarını da sürdürüyor.
Cimbom'da merak edilen konulardan biri de sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların geleceği... Bu kapsamda akla gelen ilk isim ise Fernando Muslera...
G.Saray'a 2011'de transfer olan ve sayısız başarılara imza atan Uruguaylı file bekçisinin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor.
Geçtiğimiz günlerde 38 yaşındaki deneyimli kalecinin ülkesine geri dönmek istediği ve satın aldığı kulübün başında olmayı planladığı iddia edilmişti.
Sarı-kırmızılılar bu mevki için harekete geçerken, Alman basını flaş bir transfer iddiası ortaya attı.
G.SARAY'IN HEDEFİ: MICHAEL ZETTERER
Sky Sports DE'nin haberine göre; Galatasaray, Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'de kariyerini sürdüren Michael Zetterer'le ilgilendiği ve 29 yaşındaki file bekçisinin transferde liste başında olduğu kaydedildi.
Alman kalecinin yaz transfer döneminde Manchester City'nin gündemine geldiği haberin detaylarında yer aldı.
Bu sezon 16 maçta kalesini koruyan Zetterer, bu süreçte 4 maçta geçit vermedi ve kalesinde 25 gol gördü.