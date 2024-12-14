Bakan Fidan, basın toplantısında konuşuyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ürdün'de düzenlenen Dışişleri Bakanları toplantısında Suriye ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Fidan, geçiş sürecinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesi gerektiğine vurgu yaparak bütün azınlıkları ve etnik grupları kapsayıcı bir hükümet kurulması gerektiğini ifade etti. Bakan Fidan, önümüzdeki sürecin zor olacağını ancak iş birliği ile rahat geçirilebileceğini belirtti.

Bakan Fidan "Önümüzdeki günler kolay olmayabilir ancak Türkiye olarak biz Suriye halkıyla omuz omuza yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken oldu. Antony Blinken, "Arap ve Türk diplomatlarla Suriye konusunda ortak bildiride anlaşıldı." diyerek ortak tavra vurgu yaptı.

Blinken ayrıca Suriye'nin milli bütünlüğüne vurgu yaptı. Blinken "Suriye, terör üssüne dönüşmemeli. Suriyeliler mezhepçilik yerine ulusal birliği seçmeli, Tüm Suriyelilerin siyasi süreçte ayrımcılığa uğramadan temsil edilmesini sağlamalıyız." diyerek Suriye'nin geleceğinin güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirtti.