İsrail, Suriye'yi vuruyor

İsrail Hava Kuvvetleri geçtiğimiz hafta başladığı hava saldırılarına devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür Suriye'ye 500'e yakın hava saldırısı düzenleyen İsrail, saldırılarını Şam, Dera ve Süveyda gibi güney kentlerinde yoğunlaştırdı.

İsrail hava saldırılarında özellikle Suriye Ordusundan kalan mühimmat depolarını ve askeri tesisleri hedef alıyor. İsrail'in bu saldırılarla Suriye'nin hava, deniz ve kara savunma gücünü tamamen imha etmeyi planladığı düşünülüyor.