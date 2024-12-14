Fenerbahçe için sürpriz transfer iddiası!
Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'nin, teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Fiorentina forması giyen o isim için devreye girdiği iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Corriere dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Fiorentina'dan ayrılması gündeme olan İtalyan sol bek Cristiano Biraghi ile ilgileniyor.
Haberde; Fiorentina'nın devre arasında Biraghi'nin ayrılığına izin vereceği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin dışında Napoli'nin de oyuncuyla ilgilendiği kaydedildi.
MOURINHO ÖZELLİKLE İSTEDİ
Öte yandan habere göre; Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Biraghi transferini özellikle yönetimden istediği ve Fenerbahçe yönetiminin de Biraghi için Fiorentina ile temaslara başladığı ifade edildi.
32 yaşındaki İtalyan sol bek, bu sezon Fioretina formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol 1 asistlik performans gösterdi.
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3.5 milyon Euro...