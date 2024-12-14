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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti - İş-Yaşam Haberleri

        İspanyol tekstil devinin kurucusu kaza sonucu hayatını kaybetti

        İspanyol tekstil devi Mango'nun kurucusu İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yaşamını Barselona'da sürdüren Isak Andiç Ermay, Mango'yu 1984 yılında kurmuştu. Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki Ermay, yaklaşık 4.5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanıydı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 23:58 Güncelleme: 15.12.2024 - 00:29
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        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
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        İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

        İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç Ermay'ın Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.

        KATALONYA YÖNETİMİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Ermay'ın kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulunan Mango CEO'su Toni Ruiz, "İsak hepimize örnek oldu. Hayatını Mango'ya adadı, stratejik vizyonu, ilham veren liderliği ve şirketimize aşıladığı değerlere sarsılmaz bağlılığı sayesinde silinmez bir iz bıraktı. Mirası, başarı ile işaretlenmiş bir iş projesinin başarılarını ve aynı zamanda insan kalitesi, yakınlığı ve her zaman sahip olduğu ve her zaman tüm organizasyona aktardığı özen ve sevgiyi yansıtmaktadır. Mango'nun Isak'ın arzuladığı ve gurur duyacağı proje olmaya devam etmesini sağlamak bize bağlı ve bu Isak'a yerine getireceğimiz en iyi saygı biçimidir" dedi.

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        Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca da, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

        1984'TE MANGO'YU KURMUŞTU

        Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu.

        Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4.5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti.

        Mango'nun dünya çapında 120 ülkede 2 bin 700 mağazası bulunuyor. 2023 yılında 3.1 milyar Euro ciro açıklayan şirket kendi rekorunu kırmıştı.

        Son dönemde ABD'de genişleme politikası izleyen İspanyol şirket, 2025 sonuna kadar bu ülkede 65 mağazaya sahip olmayı planlıyor.

        Mango, en son yapılan yatırımcı sunumunda 2024-2026 arasında global düzeyde 500 mağaza daha açmayı hedeflediğini bildirmişti.

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