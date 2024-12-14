Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti

İspanya'nın önemli tekstil firmalarından Mango'nun kurucusu, Türk ve İspanyol vatandaşı olan 71 yaşındaki İsak Andiç Ermay bir dağ gezisi sırasında geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

İstanbul doğumlu olan ve 14 yaşındayken İspanya'ya göç ederek yıllardır yaşamını Barselona'da sürdüren İsak Andiç Ermay'ın Katalonya bölgesindeki Monserrat dağlık alanında yapılan bir gezi sırasında yaklaşık 100 metreden düşerek öldüğü bildirildi.

KATALONYA YÖNETİMİNDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI Ermay'ın kaza sonucu hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulunan Mango CEO'su Toni Ruiz, "İsak hepimize örnek oldu. Hayatını Mango'ya adadı, stratejik vizyonu, ilham veren liderliği ve şirketimize aşıladığı değerlere sarsılmaz bağlılığı sayesinde silinmez bir iz bıraktı. Mirası, başarı ile işaretlenmiş bir iş projesinin başarılarını ve aynı zamanda insan kalitesi, yakınlığı ve her zaman sahip olduğu ve her zaman tüm organizasyona aktardığı özen ve sevgiyi yansıtmaktadır. Mango'nun Isak'ın arzuladığı ve gurur duyacağı proje olmaya devam etmesini sağlamak bize bağlı ve bu Isak'a yerine getireceğimiz en iyi saygı biçimidir" dedi.

REKLAM Katalonya özerk hükümeti başkanı Salvador İlla Roca da, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Liderliğiyle Katalonya'nın büyümesine ve dünyada tanınmasına katkıda bulunan ve kararlı bir iş insanı olan Isak Andic'in kaybından dolayı dehşete düştük. Katalan ve küresel moda sektöründe silinmez bir iz bıraktı. Ailesine, arkadaşlarına ve Mango ekibine, hükümetim adına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

1984'TE MANGO'YU KURMUŞTU Sefarad Yahudisi bir ailenin çocuğu olarak 1953'te İstanbul'da doğan Isak Andiç, 1979 yılında girdiği tekstil sektöründe önemli atılımlar yaparak, 1984'te Mango firmasını kurmuştu. Forbes dergisinin açıkladığı 2024 yılı listesinde Andiç, yaklaşık 4.5 milyar Euro'luk servetiyle İspanya'nın en zengin 5'inci iş insanı olarak gösterilmişti. Mango'nun dünya çapında 120 ülkede 2 bin 700 mağazası bulunuyor. 2023 yılında 3.1 milyar Euro ciro açıklayan şirket kendi rekorunu kırmıştı.