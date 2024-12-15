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        Haberler Gündem Hava Durumu Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor! - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!

        Meteoroloji'nden yapılan hava tahminlerine göre bugün Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış ve fırtına etkili olacak. Açıklamada Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde de çığ tehlikesi olduğuna dikkat çekildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2024 - 09:19 Güncelleme: 15.12.2024 - 09:19
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        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Mersin, Giresun, Trabzon ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

        Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis olayı görüleceği de tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi de bulunuyor. Öte yandan hava sıcaklıklarının da 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Yağmurlu 10°

        Ankara

        Yağmurlu

        İzmir

        Yağmurlu 13°

        Antalya

        Bulutlu 13°

        Trabzon

        Parçalı bulutlu 10°

        Bursa

        Yağmurlu

        Adana

        Kısmen Güneşli 16°

        Diyarbakır

        Güneşli

        Gaziantep

        Güneşli

        Ağrı

        Kısmen Güneşli -6°

        KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Yağışların, Marmara’nın güney ve doğusu, Ege kıyıları, Batı Karadeniz kıyıları ile Manisa, Denizli, Burdur ve Antalya çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Bilecik, Uşak, Kütahya, Isparta, Eskişehir, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük, Kastamonu ve Çorum çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Açıklamada bu olumsuzluklar da ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan olarak sıralandı. Meteoroloji'den yapılan açıklamada ayrıca kar yağışı olan dik ve eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi ile buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.

        ŞİDDETLİ RÜZGAR DA BEKLENİYOR

        Öte yandan rüzgarın da, Marmara’nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara da dikkat çekildi ve dikkatli olunması istendi.

        Fotoğraf: AA

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