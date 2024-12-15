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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda CANLI yayınlanacak? - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe evinde moral peşinde!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe sahasında Rams Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu maçı kazanarak zirve yolunda hata yapmak istemiyor. Mücadele öncesi teknik direktör Jose Mourinho, büyük ölçüde ilk 11'ini belirledi. İşte Fenerbahçe-Başakşehir maçına dair tüm bilinmesi gerekenler ve F.Bahçe'nin muhtemel 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 15.12.2024 - 10:29 Güncelleme: 15.12.2024 - 10:29
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        1

        Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında RAMS Başakşehir'i konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da oynanacak müsabakayı Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Serkan Olguncan yapacak.

        2

        Geride kalan 14 lig maçında 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Jose Mourinho'nun öğrencileri, 32 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

        3

        Son lig mücadelesinde Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, hafta içinde sahasında UEFA Avrupa Ligi'nde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 kaybetti.

        4

        F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

        Fenerbahçe'de RAMS Başakşehir maçı öncesinde 4 eksik bulunuyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra tedavileri devam eden İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş takımdaki yerini alamayacak.

        5

        DJIKU CEZALI

        Beşiktaş deplasmanında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Alexander Djiku da RAMS Başakşehir maçında takımını yalnız bırakacak.

        6

        LİGDE 33. RANDEVU

        Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 33. kez kozlarını paylaşacak. İki takım arasında daha önce ligde oynanan 32 müsabakada Fenerbahçe 18 kez galip gelirken, RAMS Başakşehir 11 galibiyet elde etti ve 3 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. F.Bahçe'nin 47 golüne, turuncu-lacivertliler 33 golle yanıt verdi.

        7

        SON 5 MAÇTA 5 GALİBİYET

        Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı 4'ü lig 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere son 5 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda sahasında 1-0 deplasmanda ise 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip, geçen sezon oynanan maçları ise 4-0 ve 1-0'lık skorlarla kazandı. Kupada da rakibini 2-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, bu maçlarda Başakşehir ağlarına 10 gol gönderirken kalesinde ise 1 gol gördü.

        8

        F.BAHÇE EVİNDE ÜSTÜN

        Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir, ligde 16 kez Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Fenerbahçe bu maçlarda 12 kez sahadan 3 puanla ayrılırken 2 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Turuncu-lacivertli ekip rakibini 2 kez deplasmanda mağlup etmeyi başardı. F.Bahçe'nin 30 golüne Başakşehir 10 golle karşılık verdi.

        9

        SON 11 MAÇTA BERABERLİK YOK

        İki takım arasında ligde oynanan son 11 karşılaşmada Fenerbahçe 8 galibiyet elde ederken RAMS Başakşehir ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar en son 2018-2019 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maçta golsüz berabere kalırken, bu müsabakanın ardından ligde oynanan maçlarda beraberlik çıkmadı.

        10

        GOLCÜLER ÖN PLANDA

        Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bu sezon da takımının en golcüsü olarak yer alıyor. Dzeko, Süper Lig'de 8 gole imza atarken, tüm kulvarlarda ise 13 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, ligde 9'u 11 olmak üzere 14 maçta da forma giydi.

        11

        Başakşehir'de Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, 17 golle takımın sırtlıyor. Polonyalı golcü bu gollerin 9'unu Süper Lig'de kaydetti ve krallık yarışında Ciro Immobile ve Simon Banza ile birlikte zirvede yer alıyor.

        12

        MOURINHO'DAN SAMET'E NEŞTER

        Athletic Bilbao karşısında yaptığı hata sonrasında tribünlerin tepki gösterdiği Samet Akaydin, teknik ekip kararıyla sahada olmayacak. Teknik direktör Jose Mourinho, İspanyol ekibiyle oynanan maçın ardından Samet'i korumak için RAMS Başakşehir karşısında sahaya sürmeyeceğini açıklamıştı.

        13

        ÇAĞLAR 11'E DÖNÜYOR

        Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, RAMS Başakşehir maçıyla ilk 11'e dönüyor. Sakatlığını atlattıktan sonra Athletic Bilbao maçının kadrosunda yer alan Çağlar Söyüncü, müsabakanın ikinci yarısında Samet Akaydin'in yerine oyuna dahil olmuştu.

        14

        Önceki gün baba olan Çağlar Söyüncü, oğlunun doğumunun ardından izin yapmayacak ve RAMS Başakşehir maçında sahada olacak. Djiku'nun cezalı, Samet Akaydin'in de teknik ekip kararıyla forma giyemeyecek olması sebebiyle savunma tandemi Çağlar-Becao ikilisinden oluşacak.

        15

        İşte F.Bahçe'nin Başakşehir maçı muhtemel 11'i...

        16

        LIVAKOVIC

        17

        OSAYI SAMUEL

        18

        BECAO

        19

        ÇAĞLAR

        20

        KOSTIC

        21

        AMRABAT

        22

        FRED

        23

        TADIC

        24

        OĞUZ AYDIN

        25

        SZYMANSKI

        26

        DZEKO

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