İzmir'de kundaklama şüphesi! Bir araç ve iki motosiklet yandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kundaklandığı öne sürülen park halindeki otomobille iki motosiklet yandı.

AA'da yer alan habere göre ilçede park halindeki C.K'ye ait otomobil, iki motosiklette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KULLANILAMAZ HALE GELDİLER

Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri, araçlardaki alevlere müdahale etti.