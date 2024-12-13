Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı

Türkiye'de de popüler olan çelik termoslarıyla ünlü firma Stanley, Perşembe günü 2,6 milyon adet Switchback ve Trigger Action seyahat termosunu geri çağırma kararı aldı.

Forbes'un haberine göre şirket, kupaların kapak dişlerinde ısıya maruz kaldığında büzülmeye ve kupadan düşmeye neden olan bir sorun olduğunu ve bu durumun, kupanın içine sıcak içecek koyan kişiler için yanma tehlikesi oluşturduğunu bildirdi.

Forbes'un haberine göre termoslar Amazon, Walmart, Dick's Sporting Goods, Target gibi pek çok satıcıda 8 yıldan uzun süre boyunca her biri 20 ila 50 dolar arasında bir fiyata satıldı.

Geri çağrılan termosların altında "20-01437, 20-01436, 20-02211, 20-02033, 20-02779, 20-02825, 20-02030, 20-02745, 20-02957, 20-02034 veya 20-02746" seri numaraları bulunduğu ve ürüne sahip kişilerin bu numaraları incelemesi gerektiği de ayrıca belirtildi. Bu numaralara sahip müşterilerin yeni ve ücretsiz kapak için Stanley ile iletişime geçebileceği de açıklandı.

Y VE Z KUŞAĞI ARASINDA POPÜLER OLDU, GELİRLERİ TAVAN YAPTI

Çelik ürünleri ile ünlenen Stanley, 111 yıldır var olan köklü bir şirket olsa da ürünleri özellikle birkaç yıl önce TikTok ve Instagram'da Z ve Y Kuşağı arasında viral oldu.