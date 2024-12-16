Soğuk havalarda bile terliyorsanız bu riski taşıyor olabilirsiniz! Hiperhidroz mu stres mi?

SOĞUK HAVADA TERLEMEYİ ÖNLEME YÖNTEMLERİ: DOĞRU KIYAFET SEÇİMİ

Kat kat giyinmek soğuk havalarda iyi bir fikir gibi görünse de, doğru malzeme ve tasarım seçilmediğinde bu durum terlemeye neden olabilir. Hava alabilen kumaşlar tercih edilmelidir. Pamuklu veya ter emici kumaşlar içinize, yün gibi ısıyı koruyan malzemeler ise orta katmana uygundur. En üst katmanda ise su geçirmez ve nefes alabilir bir mont tercih edilmelidir.