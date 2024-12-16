Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Antarktika değil, Çıldır Gölü

        Antarktika değil, Çıldır Gölü

        Ardahan'da yüzeyi donan Çıldır Gölü'nde, etkili olan fırtına nedeniyle oluşan dalgalar, buzları parçaladı. Antarktika'yı andıran görüntülerin yaşandığı gölde atlı kızak, Eskimo usulü balık avlama ve çeşitli aktivitelerin yapılabilmesi için su yüzeyinin yeniden donması bekleniyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 10:59 Güncelleme: 16.12.2024 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kars-Ardahan sınırında yer alan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, geceleri sıcaklığın sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile dondu.

        2

        Hem konumu hem de doğası ile hayranlık uyandıran gölün yüzeyinde yerli ve yabancı turistler, atlı kızaklarla gezip, Eskimo usulü balık avlıyor, düzenlenen etkinliklere katılıyor.

        3

        Önceki gün bölgede yaşanan ve hızı saatte 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle gölde tıpkı denizdeki gibi dalgalar oluştu. Dalgalar gölün yüzeyindeki buz tabakalarını kırıp, kıyıda topladı.

        4

        Antarktika'yı andıran görüntülerin yaşandığı Çıldır Gölü'nü izleyenler ilginç bir olaya tanıklık etti.

        5

        Memleketi Çıldır ilçesine gezmek için İstanbul'dan gelen 52 yaşındaki Engin Yalçın "Yaşanan fırtına nedeniyle Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buzullar parçalandı. Ben hayatım boyunca böyle bir şey ne gördüm ne de duydum. Fırtına nedeniyle gölde yüksekliği bir metreye varan dalga oluştu. Bu da gölün yüzeyindeki tüm buzulları parçalayınca bize Antarktika'yı anımsattı" diye konuştu.

        6

        Atlı kızak, Eskimo usulü balık avlama ve çeşitli aktivitelerin yapılabilmesi için gölün yeniden donması bekleniyor.

        #Ardahan
        #çıldır gölü
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        Eren Peker öldürüldü! Katiller yakalandı
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Mou'dan açıklama: Sezonu kapattı!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Müzik, şöhret ve ego savaşları!
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        Kıyı kesimlerde sağanak, iç kesimlerde kar yağışı uyarısı
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        İngiltere, İtalya ve Japonya'dan altıncı nesil savaş uçağı anlaşması
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Meyveyi sıkınca besin değeri düşüyor mu?
        Sağlık durumunda gelişme
        Sağlık durumunda gelişme
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplanıyor
        Reel ücret muamması
        Reel ücret muamması
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Otomotiv pazarında ithalat hız kesmiyor
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Suriye'de kutlamalar sürerken Şam'da okullar yeniden açıldı
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı
        Yoon bir kez daha ifadeye çağrıldı