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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı açıkladı: Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı açıkladı: Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor

        Ticaret Bakanlığı, uçlu kalemde fitalat, oyuncaklarda ağır metal, boğulma riski ve oda kokularında yaralanma, yanma, alerjik reaksiyon tehlikesi nedeniyle 10 farklı ürünü piyasadan çekiyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 12:29 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:32
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        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
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        Ticaret Bakanlığı sağlığı tehlikeye düşüren ürünleri ifşa etmeye devam ediyor.

        Bakanlığın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı açıklamada, uçlu kalemde fitalat, oyuncakda ağır metal, boğulma oda kokularında yaralanma, yanma, alerjik reaksiyon tehlikesi, kol saatinde ve boya kalemlerinde kimyasal risk nedeniyle 10 farklı ürün piyasadan toplatılıyor.

        İşte piyasadan toplanmasına karar verilen 10 ürün ve toplatılma nedenleri:

        Gıpta Ofis Kırtasiye Ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş.'ye ait Gıpta Kıds Forest Versatil Kalem: Limit Değer Üzerinden Fitalat Tespit Edilmesi. (Dınp+Dbp=10000 Ppm Ölçülmüştür.) Bahsedilen fitalat kanserojen maddelerdir. Ayrıca özellikle erkeklerde kısırlığa neden olmaktadırlar.

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        Batoys Oyuncak Kırtasiye Hed. Eşya San. Ve Tic. Ltd. Şti. ait Renkli Kirpi Oyuncak Tırtıl: Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

        Ce Kırtasiye Oyuncak Ve Plastik Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne ait yumuşak oyuncaklalar: Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

        Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait Linens Marka Aegean Sunset Çubuklu Ortam Kokusu: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

        Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi'ne ait Linens Marka Exotic Spice Oda Ve Çamaşır Spreyi: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

        Mad Parfüm Kozmetik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi'ne ait 'Mad Parfumeur' Marka Pure Natural Reed Diffuser-Dekoratif Ortam Kokusu (50 Ml'lik): Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

        Deha Mağazacılık Ev Tekstili Ürünleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait Repertoire Marka Cerisier Reed Diffuser 200 Ml.'Lik Çubuklu Oda Parfümü-Kiraz Çiçeği: Sağlık Riski (Diğer), Yanıklar, Yaralanmalar

        Adm Spor Malzemeleri Dış Ticaret - Mehmet Adem Taşçı’ya ait Novel Special" İbareli Sıkınca Ses Çıkartan Plastik Ördek Seti Oyuncak (Poşetli 12'Li Set): Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Kimyasal, Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar

        Shıny Group-Recep Bürkek'e ait Shinytech Akıllı Saat Kordonu: Kimyasal

        Karadeniz Kırtasiye Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi'ne ait Carioca Tempera Mavi Sulu Boya: Kimyasal

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