TIR uyarısında polise direndiler! Gözaltılar var Edirne'de yasak olmasına rağmen şehir merkezinde boş araziye TIR'ların park edildiği ihbarı üzerine bölgeye trafik ekibi sevk edildi. Ekibin uyarısına rağmen TIR'ları kaldırmayan ve polise mukavemet eden sürücülerden 2'si gözaltına alındı

Anadolu Ajansı Giriş: 16.12.2024 - 10:11 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:11 facebook

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