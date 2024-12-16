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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Sosyal medyada yaş sınırlaması: Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek | Son dakika haberleri

        Sosyal medyada yaş sınırlaması: Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek

        Sosyal medyada yaş sınırlaması bir süredir konuştuğumuz bir konu. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocukların sosyal medya ve internet kullanımına ilişkin dünya örneklerini yerinde inceleyecek. Komisyon Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu yapılacak çalışmayı Habertürk'e değerlendirdi. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 16.12.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.12.2024 - 10:51
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        Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD örnekleri incelenecek
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        Çocukların sosyal medya ve internet kullanımına yaş sınırlaması getirilecek. Dijital oyun, sosyal medya ve sohbet platformlarının sorumlulukları artırılacak. Kapsamlı bir düzenleme hazırlanacak. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medya turuna çıkacak.

        Milletvekilleri, çocukların sosyal medya ve internet kullanımına yönelik dünya örneklerini yerinde inceleyecek. Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD’ye ziyaretler gerçekleştirilecek. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu çalışmayı ve süreci Habertürk’e anlattı. Katırcıoğlu, sosyal medyada kademeli yaş sınırlamasının gündemde olduğunu kaydetti.

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        “PSİKOLOJİLERİ BOZULAN ÇOCUKLAR VAR”

        Katırcıoğlu, “Türkiye'de 23 milyondan fazla çocuk nüfusumuz var. Acil bir ihtiyaç var. Şiddet sahneleri içerikli, pornografiyi vesaire, terör örgütlerinin LGBTİ odaklarının etkisinde kalıp hayatları kararan, psikolojileri bozulan çocuklar var.” dedi.

        "DÜZENLEMELERİ YERİNDE İNCELEYECEĞİZ"

        Düzenlemelerin yerinde inceleneceğini ve Japonya’yı bu noktada önemsediklerini ifade eden Katırcıoğlu, “Hizmet sunucuları vasıtasıyla ziyaret ettikleri sayfalardan yaşı belirlemek, cinsiyeti belirlemek mümkün oluyor. Bu hizmet sunucularının çocukların girebileceği kendi sunucularından bunu engellemek bir iç denetim. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı çalışıyor. Hizmet sunucularıyla görüşüyorlar. Düzenlemeleri yerinde inceleyeceğiz. Japonya'yı özellikle çok önemsiyoruz” diye konuştu.

        "KADEMELİ BİR GEÇİŞ OLACAK"

        Kademeli bir geçişin olacağını belirten Katırcıoğlu şunları söyledi:

        “Yüz okuma, retina okuma gibi birtakım iç yazılımlar oluşturarak bir denetim mekanizması oluşturmaya çalışmış. Türkiye'de de bence kademeli bir geçiş olacak. 13 yaş muhakkak ama zaman içindeki süreçlere bakarak bir 16 yaşa kadar da ilerleyen bir düzenleme ihtiyacı olabilir gibi gözüküyor. Amerika kendine özgü bazı düzenlemeler yapmış. Bunu denetleyecek bir yazılım, yapmışlar. Kendi güvenlik ağımızı oluşturacağımız bir çalışmada gündeme geleceğini düşünüyorum.”

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