Çocukların sosyal medya ve internet kullanımına yaş sınırlaması getirilecek. Dijital oyun, sosyal medya ve sohbet platformlarının sorumlulukları artırılacak. Kapsamlı bir düzenleme hazırlanacak. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu, sosyal medya turuna çıkacak.

Milletvekilleri, çocukların sosyal medya ve internet kullanımına yönelik dünya örneklerini yerinde inceleyecek. Japonya, Norveç, İngiltere ve ABD’ye ziyaretler gerçekleştirilecek. Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu çalışmayı ve süreci Habertürk’e anlattı. Katırcıoğlu, sosyal medyada kademeli yaş sınırlamasının gündemde olduğunu kaydetti.

REKLAM “PSİKOLOJİLERİ BOZULAN ÇOCUKLAR VAR” Katırcıoğlu, “Türkiye'de 23 milyondan fazla çocuk nüfusumuz var. Acil bir ihtiyaç var. Şiddet sahneleri içerikli, pornografiyi vesaire, terör örgütlerinin LGBTİ odaklarının etkisinde kalıp hayatları kararan, psikolojileri bozulan çocuklar var.” dedi. "DÜZENLEMELERİ YERİNDE İNCELEYECEĞİZ" Düzenlemelerin yerinde inceleneceğini ve Japonya’yı bu noktada önemsediklerini ifade eden Katırcıoğlu, “Hizmet sunucuları vasıtasıyla ziyaret ettikleri sayfalardan yaşı belirlemek, cinsiyeti belirlemek mümkün oluyor. Bu hizmet sunucularının çocukların girebileceği kendi sunucularından bunu engellemek bir iç denetim. Bunun üzerine Ulaştırma Bakanlığı çalışıyor. Hizmet sunucularıyla görüşüyorlar. Düzenlemeleri yerinde inceleyeceğiz. Japonya'yı özellikle çok önemsiyoruz” diye konuştu.