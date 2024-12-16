Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da

ABD, bir uçak gemisini daha Orta Doğu'ya konuşlandırdı
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamaya göre USS S. Henry Truman uçak gemisi ve maiyetinde bulunan görev gücü Orta Doğu'ya ulaştı. Uçak gemisiyle birlikte güdümlü füze kruvazörü USS Gettysburg da görev gücüyle birlikte bölgeye intikal etti. Yapılan açıklamada görev gücünün bölgedeki istikrarı ve güvenliği sağlaması amacıyla konuşlandırıldığı ifade edildi.
ABD ve Birleşik Krallık Donanmaları'nın özellikle Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de zorluklarla karşılaşmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Orta Doğu'ya bir uçak gemisini ve maiyetinde bulunan görev gücünü Orta Doğu'ya konuşlandırma kararı aldı.
USS S. Henry Truman ve maiyetindeki görev gücü 14 Aralık'ta Orta Doğu'ya intikalini tamamladı. USS S. Henry Truman, Orta Doğu'ya konuşlandırılan 3. uçak gemisi oldu. USS Gerald Ford ve USS Einsenhower uçak gemilerinin de bölgede bulunduğu biliniyor. Görev gücünün bölgeye intikaline ilişkin açıklama CENTCOM'un X hesabı üzerinden yapıldı.
Görev gücü Orta Doğu'ya ulaşırken Yemen'den İsrail'e bugün bir balistik füze fırlatıldı. Balistik füze havada imha edildi. Diğer yandan İsrail'in Suriye'deki askeri tesislere yönelik saldırıları da sürüyor. Bununla beraber İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz İran'a karşı olası bir operasyonlara
hazırlandıklarını bildirdi.
CENTCOM, ayrıca bölgedeki devriye uçuşlarını da sıklaştırdı. B-52 bombardıman uçaklarının da katıldığı devriyelerle bölgedeki caydırıcılığın artırılması planlanıyor.
Bütün bu gelişmelerle birlikte ABD'nin bölgeye yeni bir uçak gemisi konuşlandırmasının tesadüf olmadığını düşünülüyor.