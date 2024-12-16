Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da

ABD ve Birleşik Krallık Donanmaları'nın özellikle Aden Körfezi ve Kızıldeniz'de zorluklarla karşılaşmasının ardından ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Orta Doğu'ya bir uçak gemisini ve maiyetinde bulunan görev gücünü Orta Doğu'ya konuşlandırma kararı aldı.

USS S. Henry Truman ve maiyetindeki görev gücü 14 Aralık'ta Orta Doğu'ya intikalini tamamladı. USS S. Henry Truman, Orta Doğu'ya konuşlandırılan 3. uçak gemisi oldu. USS Gerald Ford ve USS Einsenhower uçak gemilerinin de bölgede bulunduğu biliniyor. Görev gücünün bölgeye intikaline ilişkin açıklama CENTCOM'un X hesabı üzerinden yapıldı.

On Dec. 14, the USS Harry S. Truman Carrier Strike Group (HSTCSG) consisting of the flagship USS Harry S. Truman (CVN 75); Carrier Air Wing (CVW) 1 with nine embarked aviation squadrons; Destroyer Squadron (DESRON) 28; the Ticonderoga-class guided-missile cruiser, USS Gettysburg… pic.twitter.com/mtfsiBvCyh — U.S. Central Command (@CENTCOM) December 15, 2024 Görev gücü Orta Doğu'ya ulaşırken Yemen'den İsrail'e bugün bir balistik füze fırlatıldı. Balistik füze havada imha edildi. Diğer yandan İsrail'in Suriye'deki askeri tesislere yönelik saldırıları da sürüyor. Bununla beraber İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz İran'a karşı olası bir operasyonlara hazırlandıklarını bildirdi. CENTCOM, ayrıca bölgedeki devriye uçuşlarını da sıklaştırdı. B-52 bombardıman uçaklarının da katıldığı devriyelerle bölgedeki caydırıcılığın artırılması planlanıyor.