Mauro Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı
Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, iki kızının velayetini almak için boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı
Mauro Icardi ile Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Icardi, kızlarının velayetini almak için harekete geçti.
Yıldız futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.
Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti.