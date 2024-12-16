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        Haberler Gündem 3. Sayfa Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı | Son dakika haberleri

        Direksiyonda canlı yayın yaparken kaza yaptı

        Aydın'ın Söke ilçesinde direksiyon başında canlı yayın yaparken kontrolü kaybeden Ömür Narin'in (56) otomobili, 10 metreden yuvarlandı. Narin'in yaralandığı kaza, yayına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 18:04 Güncelleme: 16.12.2024 - 18:04
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        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
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        Kaza, önceki akşam kırsal Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ömür Narin, 09 SF 001 plakalı otomobiliyle giderken cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın açtı. Sisli havada bir süre sonra Narin’in direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 10 metreden yuvarlandı.

        Narin, canlı yayında izleyenlerden yardım istedi. Yayını izleyen yakınlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Otomobilde sıkışan Ömür Narin, ekipler tarafından yaralı olarak kurtarıldı.

        Narin, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömür Narin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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