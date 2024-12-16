Adana Demirspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

STAT: Yeni Adana Stadyumu

HAKEM: Oğuzhan Çakır

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN SPORTS 2

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip, Emirhan, Masuaku, Salih, Al Musrati, Rafa, Chamberlain, Can Keleş, Semih

Adana Demirspor:

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Ligde henüz galibiyetle tanışamayan Adana Demirspor ise 14 maçta 2 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak son sırada yer alıyor. Kalesinde gördüğü 34 gole karşılık 10 gol atabilen Adana ekibi, ligin en çok gol yiyen ve en az gol atan takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişatı, Fenerbahçe derbisinde aldığı 1-0'lık galibiyetle sonlandıran siyah-beyazlılar, Adana Demirspor karşısında kazanarak bu galibiyeti anlamlı kılmayı hedefliyor. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son maçta Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek play-off şansını zora sokan Beşiktaş, ligde üst sıralara tutunmak için kritik bir maça çıkıyor.

KARŞILAŞMADAN ÖNE ÇIKAN NOTLAR

Beşiktaş'ı konuk ettiği son Süper Lig maçını 4-1 kazanan Adana Demirspor, üst üste 2+ iç saha galibiyeti aldığı tek seriyi Aralık 1974-Mayıs 1980 arasındaki altı karşılaşmalık süreçte yakaladı.

Adana Demirspor ile oynadığı son 14 Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Beşiktaş (7G 6B), bu süreçteki tek mağlubiyetini son ziyaretinde aldı (Eylül 2023).

Evinde oynadığı son 10 Süper Lig maçının tamamın kaybeden Adana Demirspor, lig tarihinde üst üste 10 iç saha yenilgisi alan ilk takım oldu (hükmen sonuçlar hariç).

2024 senesinde Süper Lig'deki son deplasman maçına çıkacak olan Beşiktaş, geride kalan 17 dış saha karşılaşmasının dördünü kazanabildi (7B 6M). Siyah-beyazlılar, 1983'ten (4) bu yana her takvim senesinde en az beş deplasman galibiyeti almayı başardı.

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Süper Lig'de çıktığı son 17 maçın hiçbirini kazanamayan Adana Demirspor (2B 15M), bu sezon oynadığı 14 karşılaşmanın 12'sinden puansız ayrıldı (2B). Lig tarihinde bir sezonun ilk 15 maçında 13 mağlubiyet alan tek takım Zeytinburnuspor (1996/97; hükmen sonuçlar hariç).

Son Süper Lig maçında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Beşiktaş, şubat ayından bu yana gol yemeden üst üste iki galibiyet alamıyor.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında Sivasspor ile birlikte en fazla gol yiyen iki takımdan biri Adana Demirspor (15). Geride kalan 15 haftada Beşiktaş'ın attığı 23 golün %61'i ilk 45 dakikalarda geldi (14).

Süper Lig'de bu sezon maçları en fazla direkt hücuma sahne olan takım konumundaki Beşiktaş (67; Beşiktaş 37-30 Rakipler), aynı zamanda karşılaşmalarında Antalyaspor ile birlikte bu şekilde en fazla gol atılan iki ekipten biri (6; Beşiktaş 3-3 Rakipler).

Adana Demirspor'un Süper Lig'deki son golünü atan Abat Aimbetov, üst üste iki karşılaşmada fileleri havalandırdığı son süreci Temmuz 2023'te Astana formasıyla yaşadı (Kazakistan Ligi).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla dış saha golü bulunan üç oyuncudan biri (4; Dusan Tadic ve Fred ile birlikte) Beşiktaş'ın attığı son beş deplasman golünün dördünü kaydeden Ciro Immobile.