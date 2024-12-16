AB'den Rusya'ya yaptırım paketi

Avrupa Birliği, 16 Aralık akşamı aldığı kararla Rusya'nın 'gölge' filosuna yaptırım uygulama kararı alındı. Gölge filo olarak adlandırılan toplam 79 geminin genel olarak petrol, silah ve tahıl taşımacılığında kullanıldığı belirtildi. 52 gemi ise yaptırım listesine yeni eklenmiş oldu.

Toplamda 92 Rus gemisi Avrupa Birliği ülkelerinin limanlarına giriş yapamayacak. İlgili gemiler Avrupa Birliği tarafından yüksek risk taşıyan gemiler olarak adlandırılarak her türlü ulaşım faaliyetinden men edildi. Avrupa Birliğinden yapılan açıklamada gemilerin çevreye de zarar verdiği belirtildi.

Avrupa Birliği esas olarak bu kararla Rusya'nın ekonomik gelir kaynaklarını azaltma hedefinde. Avrupa Birliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi "AB yaptırımları Rusya'ya karşı tavrımızın merkezinde yer almaya devam edecek. Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu haksız savaşın teknolojik ve ekonomik kaynaklarını kesintiye uğratarak Kremlin'i savaşı finanse etme gücünden mahrum bırakacağız." denildi.