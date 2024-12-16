Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Sanık bugün hakim karşısına çıktı. İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuklu sanık Turan'ın ve tutuksuz sanık S.T.'nin yanı sıra Bölükbaş'ın annesi Nuriye Bölükbaş babası Selahattin Bölükbaş, kardeşleri, aile avukatı Levent Kayha, sanık avukatı Muhammet Emre Tayyar ile Bekir Sıtkı Hastürk, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri salonda hazır bulundu. Duruşmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddeden Turan, "Katil değilim. Üzerime düşeni yaptım. Rahmetli eşim kendini asınca kurtarmak için her şeyi yaptım. Olay günü taşınıyorduk. Aramızda sorun yoktu. Arkadaşım Uğur da taşınma işlemi için yardım ediyordu. Ondan temizlik malzemeleri istedim. Kova ve paspas getirdi. Halam taşınma işleri için yardıma geldi. Duygu'yu sordu ve lavaboda olduğunu söyledim. Birkaç kez kapıyı çaldı. Ses gelmeyince şüphelendim ve kapıyı söküp içeri girdim. Duygu'nun cesedini gördüm. Yaşatma mücadelesine girdim" dedi.

NASIL İNTİHAR ETTİ?

Mahkeme başkanının Bölükbaş'ın havlupanla nasıl intihar ettiğini sorması üzerine Turan, "Havlupanın en köşesinden kendini astığını düşünüyorum. Onu kaldırmak isterken oradaki temizlik malzemelerine kafasını çarptı. Yara da o yüzden oldu. 112'yi ben aradım" ifadelerini kullandı.

Turan'ın ardından söz verilen tutuksuz sanık S.T., "Kapıyı çaldım Emre açtı. Duygu'yu sordum 'tuvalette' dedi. Birkaç kez kapıyı çaldım. Açılmadı. Emre kapıyı açınca kendini astığını gördüm. Tüm gücümle apartmanda bağırdım. Yardım istedim" dedi.