Kurakhove düştü

Rus Ordusu, Ukrayna'nın doğu cephesindeki kazanımlarını artırmaya devam ediyor. Kritik öneme sahip olan Kurakhove düşerken; Pokrovsk şehri de neredeyse düşme noktasına geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise cephede durumun zor olduğunu belirterek savaşmaya devam eden askere teşekkürlerini iletti.

Today, Commander-in-Chief Syrskyi delivered a report on the situation at the front and in the areas of the Kursk operation.



The situation remains difficult in the Pokrovsk direction, in Kurakhove. I am grateful to all the units destroying the occupiers there. Special thanks also… pic.twitter.com/4FQn0JR3wa — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 15, 2024

Alman Bild gazetesinin Ukrayna savaşını takip eden muhabiri Julian Röpcke'ye göre ise Kurakhove Rus ordusunun eline geçti.

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Situation in #Kurakhove, according to Ukrainian accounts (for example Muchnoy Jugend).

Entire residential area was lost. Only coal plant remains under Ukrainian control. Russians try to storm it. pic.twitter.com/JmgKrC5x9W — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) December 16, 2024 Diğer yandan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığının yayımladığı istihbarat raporuna göre Rus Ordusu Pokrovsk şehrini tamamen kuşatma altına aldı ve şehrin güneyine girmeye başladı. REKLAM Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 15 December 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/zhv1zG8EYf#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5sPJxaIuok — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) December 15, 2024 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de doğu cephesindeki duruma işaret ederek "İsterlerse askerlik yaşını Naziler gibi 14'e indirsinler sahada hiçbir şeyi değiştiremeyecekler." dedi. Askeri uzmanlar, doğu cephesindeki bu durumun devam etmesi hâlinde cephenin tamamen çökebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.