Kurakhove düştü

Ukrayna doğu cephesindeki birçok bölgeyi kaybediyor
Rus Ordusu Ukrayna'da doğu cephesinde hızla ilerlemeye devam ediyor. Kurakhove düşerken Pokrovsk da neredeyse düşme noktasına geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise yayınladığı videolu mesajda özellikle cephede durumun zor olduğunu belirterek Rusya'nın çok şiddetli saldırılar düzenlediğini bildirdi. Rus Ordusu diğer yandan Pokrovsk ve Kurakhove arasındaki Zorya otoyolunu da ele geçirerek iki şehir arasında bağlantıyı tamamen kopardı.
Rus Ordusu, Ukrayna'nın doğu cephesindeki kazanımlarını artırmaya devam ediyor. Kritik öneme sahip olan Kurakhove düşerken; Pokrovsk şehri de neredeyse düşme noktasına geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise cephede durumun zor olduğunu belirterek savaşmaya devam eden askere teşekkürlerini iletti.
Alman Bild gazetesinin Ukrayna savaşını takip eden muhabiri Julian Röpcke'ye göre ise Kurakhove Rus ordusunun eline geçti.
Diğer yandan Birleşik Krallık Savunma Bakanlığının yayımladığı istihbarat raporuna göre Rus Ordusu Pokrovsk şehrini tamamen kuşatma altına aldı ve şehrin güneyine girmeye başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de doğu cephesindeki duruma işaret ederek "İsterlerse askerlik yaşını Naziler gibi 14'e indirsinler sahada hiçbir şeyi değiştiremeyecekler." dedi. Askeri uzmanlar, doğu cephesindeki bu durumun devam etmesi hâlinde cephenin tamamen çökebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
ABD Savunma Bakanlığı ise Ukrayna'ya yeni yardım paketleri açıklama hazırlığında. ABD basınında çıkan haberlere göre ocak ayının ortalarına kadar çok büyük bir yardım paketi Ukrayna'ya ulaşmış olacak.