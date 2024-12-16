16 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri
Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...
* Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim"
* SGK borcu olan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldığı bildirildi
* İstanbul Valiliği: 1 Kasım'dan bu yana sahte alkolden zehirlenen 73 kişiden 37'si hayatını kaybetti
* Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor
* Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Ankaralı Turgut'un cenazesi toprağa verildi
* TOKİ, 51 ilde 607 arsayı satıyor. 24-25 Aralık'ta gerçekleşecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Alıcılar istedikleri arsalara yüzde 25 peşinat ödeyerek sahip olabilecek