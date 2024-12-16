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        Anasayfa Video 16 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Aralık 2024 - 16:44 Güncelleme: 16 Aralık 2024 - 16:54

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 16 Aralık 2024'ün öne çıkan haberleri...

        * Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim"

        * SGK borcu olan İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana ve Şişli Belediyesi'ne haciz işlemi başlatıldığı bildirildi

        * İstanbul Valiliği: 1 Kasım'dan bu yana sahte alkolden zehirlenen 73 kişiden 37'si hayatını kaybetti

        * Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor

        * Akciğer kanseri nedeniyle 61 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Ankaralı Turgut'un cenazesi toprağa verildi

        * TOKİ, 51 ilde 607 arsayı satıyor. 24-25 Aralık'ta gerçekleşecek açık artırma Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Alıcılar istedikleri arsalara yüzde 25 peşinat ödeyerek sahip olabilecek

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