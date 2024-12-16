ABD’nin seçilmiş başkanı Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın ise çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim" dedi.

Trump ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili daha detaylı yorumlarda bulunarak "Bu ordu savaşlarda yıpranmamış. Savaşlarla ve çatışmalarla tükenmemiş." dedi

Donald Trump, Suriye'de yaşananlara da değinerek "Suriye'de çok belirsizlik var, olacakların anahtarı Türkiye'de" diyerek Türkiye'nin bölgedeki rolüne vurgu yaptı.