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        Galatasaray - Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki dev maçta Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor... Bir yanda şampiyonluk yolundaki Aslan, bir yanda çıkış peşindeki Fırtına! Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi. Ligin 15. haftası sonunda 16 puan toplayan Karadeniz ekibi ise alt sıralardan uzaklaşmak istiyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.12.2024 - 19:47 Güncelleme: 16.12.2024 - 19:54
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        STAT: RAMS Park

        HAKEM: Kadir Sağlam

        SAAT: 21.00

        YAYIN: beIN Sports 1

        Galatasaray: Muslera, Jelert, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Yunus Akgün, Mertens, Barış Alper.

        Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Serdar, Lundstram, Eren, Mendy, Ozan, Visca, Cham, Nwakaeme, Banza.

        Süper Lig'in geride kalan bölümünde 14 maça çıkan Galatasaray, 12 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan "Cimbom" topladığı 38 puanla haftaya zirvede girdi.

        Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 18 maçta mağlup olmadı.

        İyi bir sezon geçiren sarı-kırmızılı ekip, resmi müsabakalarda son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşadı. Galatasaray, 27 Ağustos'taki mücadeleden sonra çıktığı 18 maçta 13 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

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        Ligde oynadığı son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Trabzonspor ise Galatasaray karşısında kötü gidişatına "dur" demeye çalışacak. Ligin 15. haftası sonunda 3 galibiyet, 7 beraberlik 4 mağlubiyet ile 16 puan toplayan Karadeniz ekibi, alt sıralardan da uzaklaşmak istiyor.

        NOTLAR

        138. randevu

        Galatasaray ile Trabzonspor, bugüne kadar Süper Lig, Türkiye Kupası, Cumhurbaşkanlığı Kupası, Başbakanlık Kupası, TSYD Kupası ve özel müsabakalar olmak üzere toplam 137 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 62 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-mavililer ise 44 defa rakibini mağlup etti. 31 maçta ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Geride kalan mücadelelerde Aslan 183, Karadeniz ekibi ise 153 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Son 10 karşılaşma

        Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan son 10 maçta da sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Hepsi ligde oynanan 10 müsabakada Galatasaray 4 kez sahadan galip ayrılırken, Trabzon da 2 kez rakibini mağlup etti. 4 mücadele de berabere sona erdi.

        Okan Buruk ile Şenol Güneş 10. kez rakip

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında da ayrı bir rekabete sahne olacak. İki çalıştırıcı bugüne kadar farklı takımlarda 9 kez karşılaştı. Güneş'in takımları 7 kez kazanırken, Buruk'un ekipleri de 1 kez sahadan galip ayrıldı. 1 müsabaka da beraberlikle sona erdi. Geride kalan 8 mücadelede Şenol Güneş'in çalıştırdığı takımlar 24 gol atarken, Okan Buruk'un yönettiği ekipler de 7 gol sevinci yaşadı. Güneş, Beşiktaş ve Bursaspor ile, Buruk da Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray ile rakip oldu.

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