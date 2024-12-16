ABD'de okula saldırı

ABD'nin Winconsin Eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Saldırının fâili olan şahsın da bir öğrenci olduğu aktarılırken o da olay sonrasında öldü.

Olay Abundant Life Hristiyan Okulunda gerçekleşti. 14-15 yaşlarında olduğu düşünülen bir öğrenci okula saldırı düzenledi ve 5 kişi hayatını kaybetti.