Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de okula saldırı | Dış Haberler

        ABD'de okula saldırı

        ABD'nin Wisconsin Eyaletinde bir okula düzenlenen saldırıda 5 kişi yaşamını yitirirken 5 kişi de yaralandı. Saldırıyı düzenleyen şahsın bir öğrenci olduğu ve olay sonrasında onun da öldüğü aktarıldı. Şahsın intihar ettiği düşünülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 21:39 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de okula saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'nin Winconsin Eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı. Saldırının fâili olan şahsın da bir öğrenci olduğu aktarılırken o da olay sonrasında öldü.

        Olay Abundant Life Hristiyan Okulunda gerçekleşti. 14-15 yaşlarında olduğu düşünülen bir öğrenci okula saldırı düzenledi ve 5 kişi hayatını kaybetti.

        Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre olayı gerçekleştiren şahsın ölümünde polisin dahli bulunmuyor. Öğrencinin 4 kişiyi öldürdükten sonra intihar ettiği ve toplamda 5 kişininı öldüğü bildirildi.

        Fâilin cinsiyetine dair ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Polis kaynakları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Dev maçta heyecan sürüyor!
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        16 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        Bir uçak gemisi daha Orta Doğu'da
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Kurakhove düştü
        Kurakhove düştü
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Canlı yayın yaparken metrelerce yuvarlandı
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Sahte sosyal medya hesabına hapis!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Poşet fiyatlarına zam gelecek mi?
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Gıdadaki zehirli maddeler kanserojen mi?
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri