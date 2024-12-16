Ebru Gündeş ve Osman Murat Özdemir'in, evliliklerindeki kriz asılsız çıktı
Ebru Gündeş ile Osman Murat Özdemir'in önce boşanma kararı aldığı, sonra da barıştıkları iddiaları doğru çıkmadı. Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; Gündeş ile Özdemir'in boşanmayı, gündemlerine hiç almadıkları öğrenildi
Giriş: 16.12.2024 - 22:43 Güncelleme: 16.12.2024 - 22:43
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2024 Şubat ayında Dubai'de evlenen Ebru Gündeş ile Osman Murat Özdemir'in, geçtiğimiz haftalarda evliliklerinde sorunlar yaşadığı iddia edilmişti.
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Çiftin büyük bir tartışma yaşadığı, bu nedenle Ebru Gündeş’in eşyalarını toplayarak Dubai’den İstanbul’a döndüğü öne sürülmüştü.
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Ancak Habertürk'ün edindiği bilgiye göre; bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı.