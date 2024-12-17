Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 9.997,66 %-1,26
        DOLAR 34,9591 %0,01
        EURO 36,8028 %0,10
        GRAM ALTIN 2.981,02 %0,02
        FAİZ 43,63 %0,02
        GÜMÜŞ GRAM 34,34 %0,12
        BITCOIN 106.006,00 %-0,06
        GBP/TRY 44,4086 %0,11
        EUR/USD 1,0519 %0,07
        BRENT 73,91 %-0,78
        ÇEYREK ALTIN 4.873,97 %0,02
        Haberler Ekonomi Teknoloji Sosyal Medya TikTok, yasaklanmamak için harekete geçti - Teknoloji Haberleri

        TikTok, yasaklanmamak için harekete geçti

        Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD Yüksek Mahkemesine başvurarak uygulamanın satışını veya yasaklanmasını zorunlu kılan yasanın uygulanmasının geçici olarak durdurulmasını talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 01:50 Güncelleme: 17.12.2024 - 01:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        TikTok, yasaklanmamak için harekete geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yüksek Mahkemeye sunulan başvuru dilekçesinde, TikTok ve ByteDance'in "Amerikalıları Yabancı Düşman Kontrolündeki Uygulamalardan Koruma Yasası"nın uygulanmasının durdurulması için tedbir kararı talep ettiği belirtildi.

        DAHA ÖNCE REDDEDİLDİ

        Dilekçede, daha önce aynı talebin Temyiz Mahkemesine de sunulduğu ancak reddedildiği kaydedildi.

        Öte yandan, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, düzenlediği basın toplantısında, TikTok'un yasaklanma ihtimaline ilişkin soruyu da yanıtladı.

        TikTok yasağını durdurmaya açık olduğunun sinyalini veren Trump, "TikTok'a bir bakacağız. TikTok'a karşı içimde sıcak bir his var." ifadesini kullandı.

        MAHKEME, TİKTOK'UN YASAKLANMASININ ÖNÜNÜ AÇAN YASANIN LEHİNE KARAR VERMİŞTİ

        ABD yönetimi, geçen yıl Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya ABD'li bir firmaya satılması ya da yasaklanmasının öngörüldüğü bir adım atmış, bu bağlamda martta Kongre'den geçen yasa tasarısı ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalanmıştı.

        REKLAM

        Biden yönetimi, TikTok'a 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de yasaklanarak kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

        170 milyon kullanıcısı bulunan TikTok firması da bu yasanın ABD Anayasası'nın 1. maddesindeki ifade özgürlüğüne ve ülkenin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu savunarak, iptali için Temyiz Mahkemesine başvurmuştu.

        TikTok başvurusunda ayrıca ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğu, bu süre zarfında ByteDance ile ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığı savunulmuştu.

        Temyiz Mahkemesi ise 6 Aralık'ta TikTok'un yasaya karşı açtığı davada kararını vermişti. Mahkeme, TikTok'un yasaklanmasının önünü açan yasanın lehine karar almıştı.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail ve ABD Yemen'i vurdu
        İsrail ve ABD Yemen'i vurdu
        TikTok, yasaklanmamak için harekete geçti
        TikTok, yasaklanmamak için harekete geçti
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        Gol düellosunda kazanan G.Saray!
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        "Hak etmediğimiz bir gol yedik!"
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        Colani İsrail'le savaş istemiyor
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        "Harika bir maç seyrettirdiler"
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Trump: Erdoğan iyi anlaştığım biri
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        ABD'de okula saldırı
        ABD'de okula saldırı
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        "Ocak ayında gereken yapılacak"
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        AB'den Rusya'ya yaptırım paketi
        Barışmadılar çünkü...
        Barışmadılar çünkü...
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Duygu Bölükbaş'ın sevgilisi tutuklandı: Katil değilim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Adana'da soğuk duş!
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye sakat futbolculardan kötü haber!
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Mauro Icardi, Wanda Nara'ya dava açtı
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri