İsrail Yemen'i vuruyor
İsrail ve ABD Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenliyor. Yemenli Husiler bugün öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almış ancak füzeler havada imha edilmişti.
İsrail ve ABD'ye ait savaş uçakları Yemen'in başkenti Sana'ya saldırı düzenliyor. Husiler öğle saatlerinde İsrail'i balistik füzelerle hedef almıştı.
Gerçekleştirilen saldırıda Husilere ait Savunma Bakanlığı binasının hedef alındığı iddia edildi.
İsrail basını ise Hizbullah'tan sonra yeni hedefin Husiler olacağını ve Husilere karşı ciddi hava saldırılarının başlayacağını iddia ediyordu.
Düzenlenen hava saldırısının şiddeti ise henüz belli değil.