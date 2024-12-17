Spor yazarları Galatasaray-Trabzonspor maçını değerlendirdi!

"GALATASARAY BÜTÜNLEŞMİŞ"

Osman Şenher (Milliyet): Galatasaray gerçekten çok koşuyor, çok mücadele ediyor, gol pozisyonlarına giriyor, ama öyle hatalar yapıyor ki bu hataların da bedelini az kalsın puan kaybederek ödüyorlardı. Malmö maçı da böyle oldu, dün gece Trabzonspor maçı da böyle oldu... Galatasaray iyi bir takım. Takım olarak bütünleşmişler. Futbolcular nesi varsa sahaya koyuyor. Zaten öyle olmasa perşembe akşamı zorlu bir maç oynuyorsun, dört gün sonra daha zor bir mücadeleyi büyük bir enerji sarfederek kazanıyorsun. Okan hocaya helal olsun. Değil mi ki takımına bu futbolu oynatıyor. Saygı duymamak mümkün değil. Sonuçta iyi futbol oynayarak, olağanüstü mücadele ederek hakkıyla Galatasaray galip geldi.