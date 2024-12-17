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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor - 17 Aralık Hava Durumu - SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Kars, Ardahan çevreleri kar yağışlı diğer bölgeler çok bulutlu ve kapalı olacak. İç bölgelerde buzlanma ve don bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde 2 ila 4 derece artması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 07:32 Güncelleme: 17.12.2024 - 07:32
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        Sıcaklıklar 2 ila 4 derece artıyor
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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        İstanbul

        Güneşli 12°

        Ankara

        Güneşli

        İzmir

        Güneşli 13°

        Antalya

        Güneşli 18°

        Trabzon

        Bulutlu 12°

        Bursa

        Güneşli 10°

        Adana

        Güneşli 17°

        Diyarbakır

        Güneşli 10°

        Gaziantep

        Güneşli 11°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu -2°

        Hava sıcaklıkları ülke genelinde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta, Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

        KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

        Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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