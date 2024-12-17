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        Haberler Dünya Rus komutan Moskova'da bir apartmanda yaşanan patlamada öldü | Dış Haberler

        Rus komutan Moskova'da bir apartmanda yaşanan patlamada öldü

        Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının Moskova'da bir binada gerçekleşen patlamada öldüğü bildirildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 12:06 Güncelleme: 17.12.2024 - 12:06
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        Rus komutan Moskova'daki patlamada öldü
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        Rusya’nın başkenti Moskova’da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

        Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

        Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı

        İgor Kirillov

        Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

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        Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        BBC'nin haberine göre, Ekim ayında İngiltere, Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına komuta ettiği ve "Kremlin'in dezenformasyonunun önemli bir ağzı olduğu" gerekçesiyle Kirillov'a ambargo koymuştu.

        Pazartesi günü de Ukrayna İstihbarat Servisi SBU, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kirillov'un "yasaklı kimyasal silahların kitlesel kullanımından sorumlu olduğu" gerekçesiyle, Rus generali gıyabında mahkum etmişti.

        Rusya'nın başlıca soruşturma makamı olan Soruşturma Komitesi "iki askerin cinayeti" konusunda ceza soruşturması başlatıldığını duyurdu.

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