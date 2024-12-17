Rus komutan Moskova'da bir apartmanda yaşanan patlamada öldü

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi’nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova’daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

Patlamanın el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

BBC'nin haberine göre, Ekim ayında İngiltere, Ukrayna'da kimyasal silah kullanımına komuta ettiği ve "Kremlin'in dezenformasyonunun önemli bir ağzı olduğu" gerekçesiyle Kirillov'a ambargo koymuştu.

Pazartesi günü de Ukrayna İstihbarat Servisi SBU, Telegram kanalından yaptığı açıklamada Kirillov'un "yasaklı kimyasal silahların kitlesel kullanımından sorumlu olduğu" gerekçesiyle, Rus generali gıyabında mahkum etmişti.