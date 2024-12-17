Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'un 4-3 mağlup etti. Eski hakemler, bu mücadeledeki hakem kararlarını değerlendirdi.
BeIN Trio ekibi, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettiği maçın ardından tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
"SARI KART GEREKİR Mİ?"
Serdar Saatçı'nın Mertens'e müdahalesinde faul kararı yeterli mi?
Deniz Çoban: Ayak ucuna hafif bir basma var. Uyarıyor. Hakemin genel yaklaşımına itiraz edemem.
Bahattin Duran: Hakem farkında, çok güzel. Farkındalığı çok önemli. Faul tartışmasız. Sarı kart göstermeyip olayın farkında olup, bu maç her şeye gebe olabilir, erken gösterilecek sarı kartlar soru işareti bırakırsa maç içinde ciddi problemlere yol açabilir. Serdar'ı yanına çağırıp ciddi şekilde uyarması yeterli.
Bülent Yıldırım: Net bir umut vaad eden atak yok. Ayağa basma da küçük kıstırma şeklinde. Hakem sarı kartla başlamak istememiş olabilir. Genel uyarı yeterli. Sarı kart gösterse saygı duyardım.
"BU SEVİYEYE YAKIŞMAYACAK HATA"
13. dakikadaki ofsayt kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Pozisyon bittikten sonra, sonuç alındıktan sonra yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırıyor. Hiç ofsayt değil. Topun ayaktan çıkış anını yakalayamadı. Çok yanlış bir ofsayt bayrağı. Bunlar bahane değil tabii ki. İyi bir yardımcı hakem, gözü kapalı bu pozisyonu oynatır.
Deniz Çoban: Ofsayt değil.
Bülent Yıldırım: Yardımcı hakemin ofsayt bayrağı, bu seviyeye yakışmayacak bariz bir hata.
"SARI KARTA GEREK YOK"
14. dakikada Banza ile Muslera arasındaki mücadelede faul kararı yeterli mi?
Deniz Çoban: Oyunu durdurması doğru, Muslera'ya müdahale var, temaslı bir ihlal var. Faul kararı yeterli. Sıradan bir faul.
Bahattin Duran: Banza'nın hareketi net faul. Eliyle Muslera'nın kolundan çekmiş. Sarı karta gerek yok.
Bülent Yıldırım: Eliyle müdahalede bulunuyor. Başka da bir amacı yok. Sadece faul yeterliydi.
"SARI KART DOĞRU MU?"
Serdar Saatçı'nın Mertens'e yaptığı faulün ardından sarı kart görmesi doğru mu?
Bahattin Duran: Hakeme sarı kartı gösterirken dikkatli bakalım. Hakem, Serdar'a sarı kartı gösterdikten eliyle işaret ediyor, orada da yaptın uyardım diyor. Farkındalık dedik. Bu çok güzel, hakemlikte işte uyarı özel uyarı olur, genel uyarı olur, sarı kart tam oturur. Gösterdiğiniz sarı kartın da oturması lazım. Sarı kartlık faul değil. Oturmadı bence.
Deniz Çoban: Faul var mı burada! Faulü ararsanız zor bulursunuz. Bir oyuncu sahanın herhangi bir yerinde uyarı da almış olsa, 4 tane faul de yapmış olsa, bunu hakem faul olarak değerlendirirse hiçbir şeye sokamaz. Hiçbir şekilde bu sarı kart olmaz. Bu 5. faulü olsa bile oturmaz sarı karta.
Bülent Yıldırım: Bu sarı kart olmaz. Sadece faul yeterli.
"SARI KART ATLANDI"
Sara'nın Cham'a faulünde kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Ayağı kapsayan bir basma var. Sarı kart olmalı. Arkadan yapılan basma hareketi sarı kart olmalı.
Bahattin Duran: Basit düşünmek gerektiğine inanıyorum. Sara, ayağını topa uzattı, oynamaya çalıştı. Burada artık önünde Cham'ın, Sara arkadan ayağı uzattı ve ayağını kapsayacak şekilde bastı. Faulle birlikte sarı kart.
Bülent Yıldırım: Ayağı tam kapsayan güçlü bir basma. Bu bir sarı kart.
"KIRMIZI VERİLMELİ Mİ?"
21. dakikada Ozan'ın Yunus'a müdahalesnde sarı kart kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Galatasaray taç atışı kullanacak. Taçın yeri doğru mu, ona bakalım. Ondan sonra da sadece bir değil. Lundstram daha önce Jelert'e faul yaptı. Net sarı kart bu hareket. Sonrasında Ozan'ın yaptığı hareket de net sarı kart. Üzeri olur mu, onu konuşalım. Ozan bir kere riskli bir hareket yaptı. Topla oynama niyeti yok, top gitmiş, rakibini düşürmek tek amacı. Bunu yaparken Ozan'ın hareketi yaralayıcı mı? Riskli bir hareket. Aşil tendonunun üst tarafına, kalf bölgesine ayağı getiriyor. Bir hakem bu fotoğrafı gördü, Ozan'ı ihraç etti. İtiraz etmem. Ben neden sarı kart dedim? Tüm risklerin yanında güç transferini yapmadı. Taç atışının yeri doğru mu, en başta? Teknik alanın 1 metre solunda top taca çıktı. Yaklaşık 4 metre önden attı. Hakemin bunu fark edip, oyuncuyu yerinden atması için uyarması olmalıydı.
"KIRMIZIYA GEREK YOK"
Deniz Çoban: Kaleye çok yakın değilse titiz olunmaz. Ozan'dan önce Lundstram'a da sarı göstermesi lazım. Ozan'a gösterse de dönüp Lundstram'a da göstermeli. Şenol Hoca ile yardımcı hakeme bakın. Şenol Hoca sahanın içinde. Türkiye'de teknik alan konusunda hassasiyet yok. 10-12 defa ihraç edilmesi gereken teknik ekipler varken ihraç edilmedi. Şenol Hoca'yı atmadılar, haksızlık diyemem. 1-2 hakem dışında herkes sineye çekti. Oyun kurallarına göre Şenol Hoca'nın ihracı gerekir. Ozan'ın hareketine kırmızı kart diyebilmemiz lazım için bütününü değerlendirmek lazım. Kırmızı kart olması için yaralayıcı, gaddar, acımasız ve hareketin yoğunluk içermesi lazım. Fotoğrafı durdurunca olmaması gereken bir yere basıyor gibi görünüyor ama hareketin devamı yok. Pozisyonun bütününde kırmızı karta yer yok. Vidayla en hassas yere yapmış Ozan ama yoğunluk yok. Bu sarı kart. Lundstram'a da sarı kart.
"TAÇ GERİ ALINABİLİRDİ"
Bülent Yıldırım: "Hakem, tacı geri alabilirdi. Eleştirmem. Oyuncunun niyeti çabuk çabuk oyuna başlamak. Orta alan burası, kaleye yakın değil. Eleştirmem. Lundstram'ın Jelert'e yaptığı hareket tabanla, yoğunluğu yüksek Ozan'ın hareketinden."
"SARI KART YETERLİ"
Bülent Yıldırım: "Tam otursa kartın rengini konuşuruz. Net, tartışmasız sarı kart. Ozan'ın hareketi çelmeleyip düşürmek. Acımasızlık, gaddarlık yok. Çok riskli bir hamle. Hakem yanılıp kırmızı gösterebilirdi. Sarı kart yeterli."
"KOL SÜRTÜYOR, SARI OLMALI"
25. dakikada Yunus Akgün'ün Cham'a müdahalesinde faul kararı yeterli mi?
Bahattin Duran: "Yunus, rakibinin boyun bölgesine kolunu yasladı, sonra yakın mesafeden sürtürüp devam edecek. Sarı kart tartışmasız. Üstünün olması için şiddet olması lazım. Yüz bölgesinde her zaman aranmaz ama oyun içinde ikili mücadele ama kolunu sürttüğü için sarı kartı kabul ediyorum. Gelip dirsekle vursa kırmızı diyecektim."
"HAKEM FAUL BİLE VERMEDİ"
Deniz Çoban: "Bu bir ciddi faullü oyun. Ciddi faullü oyun, top için mücadele ederken rakibe yapılan yaralayıcı müdahaleyi tarif eder. Bu bir ciddi faullü oyunsa, yüze yapılan hamlenin etkisini değerlendirmek gerekir. Top için mücadele etmiyorken yaptı derseniz kırmızıya gidersiniz. Bu konu tartışmalı. Bu bence de şiddetli hareket, ciddi faullü oyuna daha yakın. Bu temelde sarı kart, fazlası olur mu, hakem yorumuna girer. Ben de turuncu kart olduğunu düşünüyorum. Hakem faul çalıp sarı kart gösterseydi sorun yoktu. Hakem faul bile vermedi."
"SARI OLMALIYDI"
Bülent Yıldırım: "Top için fiziksel bir mücadele. Kontrolsüz faul. Sarı kart mutlaka verilmeliydi."
"KARTA GEREK YOK"
27. dakikada Abdülkerim'in Banza'ya yaptığı harekette faul yeterli mi, kart gerekir mi?
Deniz Çoban: Kaleye uzak, taç çizgisi kenarında, umut vaad eden atak yok. Sportmenlik dışı faul yok. Kontrolsüz faul yok. Stoper ile forvet arasında böyle mücadele olur. Sarı kart gerekmez.
Bahattin Duran: Çok net faul, kart gerekmez.
Bülent Yıldırım: Umut vaad eden atak yok. Sadece faul yeterli.
"FAUL KARARI YANLIŞ"
Galatasaray'ın ilk golü öncesinde Banza, Sara'ya faul yapıyor mu? Faul kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Faul kararı yanlış. Ayağının içiyle Banza topa temas etti, rakibine herhangi bir müdahalesi, faulü yok. Rakibine vurmuyor. Ayağının içiyle topu kontrol edip aldı, söktü. Banza topu söktükten sonra da bir müdahalede bulunmadı. Bu pozisyonda oyunun devam etmesi gerekirdi. Bu pozisyonda faul yok.
Deniz Çoban: Banza, kaval kemiğiyle Sara'ya bir müdahalesi olabilir mi, olabilir. Vurmak başkadır, temas başkadır. Futbol temas oyunudur. Top kazanmaya çalışırken illa temas olur. Banza o kadar temiz topu çekiyor ki, illa bir temas olur. Burada faul yok.
Bülent Yıldırım: Faul kararı yanlış. Hakem şanssızlığı. Banza'nın hareketini çelmeleme görmüş, yanılmış.
"DÖRDÜNCÜ HAKEM, SARI KART"
Sallai'nin Cham'ın yüzüne müdahalesi var mı?
Bahattin Duran: Müdahale var. Sarı kart gerekirdi.
Deniz Çoban: Dördüncü hakem görmeliydi.
Bahattin Duran: Dördüncü hakem yardımcı olmalıydı.
"YÜZDE 100 ÇIKTI DENEMEZ"
Trabzonspor'un Ozan Tufan ile bulduğu ikinci golde top auta çıktı mı?
Deniz Çoban: "Gol çizgisi teknolojisi bunu çözemiyor, sadece kale direkleri arasını değerlendirebiliyor. Aut çizgisini ölçemiyor. Bu şehir efsanesi. Bu top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, yüzde 100 emin olabilmek için sadece ve sadece kale direği hizasındaki kameradan bakmak lazım. Hepsi yanıltır. Gol çizgisi teknolojisinde 'aaa gol' diyoruz, santimle geçmemiş oluyor. Çizgiyi geçmiş olabileceği hissi uyanıyor ama yüzde 100 kanaat edemiyoruz. Bu pozisyon günahıyla sevabıyla yardımcı hakemin vicdanındadır. Yardımcı hakem, çok doğru yerden bu pozisyonu izliyor."
"VAR'IN KABAHATİ YOK"
"Bu pozisyonla en son tartışılacak kişi VAR'dır. Neden? VAR'ın bu ve buna benzer pozisyona müdahale edebilmesi için çok net, 15-20 cm çıkmış, çıktığı yüzde 100 olan pozisyona karışır. VAR, bu pozisyona karışamaz. Bakıp çıkmış diyeceğiniz pozisyonda topun izdüşümü 1 milim bile olsa çizgiye değmiş olabilir. Dünyada kime sorarsanız sorun, VAR karışamaz der, çıkar işin içinden. Yardımcı hakeme güvenmek dışında yapabileceğimiz hiçbir şey yok."
"BİR AÇIDAN ÇIKMIŞ, BİR AÇIDAN ÇIKMAMIŞ"
Bahattin Duran: "Top çıkmamış gibi gözüküyor. Topun 1 milimetre izdüşümü bile çizgiye değiyorsa top oyunda kabul edilir. Topun çizgiye temas etmesi gerekir. Topun izdüşümünün çizgiye 1 milimlik teması bile çıkmadığı anlamına gelir. Sonuç, evet bir açıdan bakıyoruz, top net çıkmış gibi görünüyor. Birkaç açıdan bakıyoruz, çıkmamış gibi görünüyor."
"BU TOP ÇIKMAMIŞ"
Bülent Yıldırım: VAR sisteminde maç görevlisinin verdiği kararın aksini ispat edemezseniz, saha görevlisinin kararı kesindir. VAR böyle bir tespit yapamıyor. 1 açıdan çıkmış izlenimi yüksek, 3 açıdan çıkmamış izlenimi yüksek. VAR müdahil olamaz. Deneyimime göre söylüyorum, bu top çıkmamış.
TOPUN ÇAPI
Bahattin Duran: "Topun çevresi 2pr, 2pr'den 10.82'ye geliyor yarıçap, 22 cm olur büyük r."
"11 SANTİM ÇİM GÖRMELİYİZ"
Deniz Çoban: Tam çıkmış olması için 11 santim çim görmemiz lazım yani.
"PENALTI DOĞRU"
Galatasaray'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?
Bahattin Duran: Penaltı kararı doğru.
Deniz Çoban: Penaltı kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Penaltı kararı doğru.
"PENALTI YOK"
73. dakikada Mendy'nin ceza sahası içinde Mertens'e müdahalesinde devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Tabana hafif bir temas var. Vurmak için değil o. Devam, ihlal yok.
Deniz Çoban: Dikkatsiz bir temas var, top bambaşka yere gidiyor. Mertens avantaj yitirmiyor. Devam kararı doğru.
Bülent Yıldırım: Devam.
"FAUL VE SARI KART"
Topsuz alanda Mendy'nin Mertens'e hareketi faul mü, devam kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Topsuz alanda müdahale. Faul ve sarı kart gerekli.
Deniz Çoban: Faul ve net sarı kart.
Bülent Yıldırım: Faul ve net sarı kart. Boynundan alıp geriye doğru çekmiş.
"PENALTI VERİLMELİ MİYDİ?"
Muslera'nın Banza'ya müdahalesinde ihlal var mı, penaltı gerekir mi?
Deniz Çoban: Muslera'nın gecikmiş bir hamlesi var. Banza topa kafa vuruyor. Muslera'nın hamlesi, futbolun sınırları içerisinde. Yumruk yapıp enseye kafaya vursa ihlal olur. Muslera topa ulaşmaya çalışıyor, avuçlarının içi rakibe geliyor. Devam kararı doğru.
Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Sırtına hafif bir müdahale var.
Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Tokat vursa, yumruk çıkarsa her türlü penaltı olurdu.
"KIRMIZI KART GEREKİR Mİ?"
Osimhen'in müdahalesi sonrası Mendy sarı kart gördü, fazlası gerekir mi?
Bahattin Duran: Net bir sarı kart. Trabzonsporlu oyuncunun yetişme ihtimali var.
Deniz Çoban: Sağdaki Trabzonsporlu oyuncunun yetişme şansı var. Sarı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Sarı kart yeterli.
"OFSAYT VERİLMEDİ, İPTAL GEREKMEZ"
90+7. dakikada direkten dönen pozisyonda Batshuayi ofsaytta mı?
Deniz Çoban: Batshuayi ofsaytta. Top taca çıkacak. Ofsayt bayrağını kaldırmalıydı. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Sonuç odaklı gidiyoruz. O ofsaytı kaçırmış, 3-3 bitmiş, kimse 'ofsayt kaçtı, taca gitti, geldi, faul oldu, gol oldu' demeyecek. Sonuç odaklı. Gol olunca 3 önceki pozisyonda ofsayt gündeme geliyor.
Bahattin Duran: Bu pozisyon ofsayt. Topla da oynuyor, ofsayt gerçekleşiyor. Muhtemelen yardımcı şüphelenmiştir. Bu top taca çıktı sonrasında. Taçtan sonra Mertens'e yapılan hareket faul. Golde ihlal yok. Maç içinde her şey arka arkaya. Taça, ofsayta, auta, kornere dikkat etmek gerekiyor. Çünkü sonuç odaklı değerlendiriyoruz.
Bülent Yıldırım: Net bir ofsayt, bayrağın kalkması gerekirdi.
GENEL DEĞERLENDİRME
Deniz Çoban: Hakem Kadir Sağlam 6 sarı kartı atlamış, 2 tane fazla vermiş. Ortak fikrimiz. 8 sarı kart hatası bu seviye için fazla. 90 dakika boyunca kontrol hep elindeydi. Kontrolü kaybetmedi. Kendinden emin kararlar verdi.
Bülent Yıldırım: 4-3 biten maçta oyuna katkı sağladı.