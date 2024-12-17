Galatasaray'da Dybala harekatı!
Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına devam ediyor. Kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Roma'da forma giyen yıldız futbolcu Paulo Dybala'yı gündemine aldı.
Galatasaray’da transfer hareketliliği devam ediyor…
Bir süredir sözleşmesi sezon sonunda bitecek oyuncuları listeleyen ve bunlara dair raporlar çıkaran sarı-kırmızılılar Paolo Dybala’yı gündemine aldı.
Sportif AŞ Başkan Vekillerinden Abdullah Kavukçu ve Okan Buruk kasım ayında İtalya’ya tatile giderken aracı menajer George Gardi’yle bir araya gelmişlerdi.
Milano’da bir restoranda yemek yiyen üçlü Victor Osimhen’in bonservisi için fikir alışverişi yaparken İtalya’da çıkabilecek fırsatlar üzerine de görüşmüşlerdi.
Sarı-kırmızılılar Roma’da yolların ayrılmak istendiği Paolo Dybala’yı gündemine aldı.
Arjantinli futbolcunun temsilcisi, Süper Lig’in 16. Haftasında oynanan Trabzonspor müsabakası için İstanbul’a geldi.
Galatasaray, George Gardi’yi ve Dybala’nın menajerini yönetim kurulunun locasında ağırladı.
4 milyon Euro yıllık ücreti bulunan Arjantinli futbolcunun mukavelesinde opsiyon maddesi de yer alıyor.
Dybala’nın Roma formasıyla yedi müsabakada daha 45 dakika ve daha üzeri süre alması durumunda sözleşmesi bir yıl daha uzuyor.
Arjantinli futbolcunun 4 milyon Euro’luk yıllık ücreti de bu maddenin devreye girmesiyle 7 milyon Euro’ya çıkıyor; iki milyon Euro’luk da bonus yer alıyor.
İtalyan kulübü Paolo Dybala’yla yollarını bu madde devreye girmeden ayırmak istiyor.
Bu sezon 18 maçta görev yapan Arjantinli futbolcu 2 gol atarken 1 golün de hazırlayıcısı oldu.