Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor

TCMB, Konut Fiyat Endeksi verilerini yayımladı. Şubat ayında başlayan reel fiyatlardaki düşüş serisi kasım ayında da sürdü.

Konut Fiyat Endeksi, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 29,4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 12,0 oranında azaldı.

Büyük şehirlere bakıldığında İstanbul'da yıllık yüzde 26,2, aylık yüzde 2,9, Ankara'da yıllık yüzde 34,8, aylık yüzde 3,4, İzmir'de yıllık yüzde 26,7, aylık yüzde 1,9'luk artış görüldü.