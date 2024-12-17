Saldırgan direksiyonda! Eski karısına otomobiliyle çarptı!
Kadına yönelik şiddet bu kez Samsun'da kan dondurdu. Olayda M.A. adlı saldırgan, eski karısı F.B.'ye otomobiliyle çarptı. Ağır yaralanan geç kadın hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli kısa süre sonra yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde eski eşini otomobiliyle çarparak yaralayan şüpheli yakalandı.
AA'da yer alan habere göre M.A. (36) eski karısı F.B. (29) ile konuşmak için buluştu.
ÇARPARAK OLAY YERİNDEN KAÇTI
Samsun Sinop kara yolu Osmanbeyli kavşağında, araç içinde yaşanan tartışma sonrası F.B. araçtan indi, M.A. ise otomobiliyle F.B'ye çarparak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekibi yönlendirildi.
GENÇ KADIN AĞIR YARALANDI
Ağır yaralanan F.B. kaldırıldığı Bafra Devlet Hastanesi'nden Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, şüpheli M.A'yı İshaklı Mahallesi'ndeki adresinde yakalayıp gözaltına aldı.