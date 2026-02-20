Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Anasayfa Video 20 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        20 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Şubat 2026 - 16:27 Güncelleme: 20 Şubat 2026 - 16:44

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 20 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...

        * ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası: "Trump'ın İran'a saldırma ihtimali yüzde 90"

        * İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifade verdi

        * KVKK, 6 sosyal medya platformu hakkında çocukların korunması adına resen inceleme başlattı

        * Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçında sakatlanan Milan Skriniar'ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildi. Slovak stoperin 4-6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor

        * Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı. İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze uyuşturucu kullandıklarını kabul etti. Murat Dalkılıç ise "Uyuşturucu maddeyle işim olmaz" dedi

        BAKMADAN GEÇME

        Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı
        Kayseri'deki FETÖ operasyonunda 54 kişi tutuklandı
        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
        TEM'de trafik kazası; İstanbul yönü trafiğe kapatıldı
        Tekirdağ'da 16 yıllık cinayet aydınlatıldı; 2 tutuklama
        Tekirdağ'da 16 yıllık cinayet aydınlatıldı; 2 tutuklama
        Evinin önündeki pusuda öldürülmüştü; 5 şüpheli yakalandı
        Evinin önündeki pusuda öldürülmüştü; 5 şüpheli yakalandı