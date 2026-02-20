Canlı
        Son dakika: Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!

        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!

        Aydın'da evlerinde ölü bulunan 79 yaşındaki Turgut ve Nuran Çakaloğlu çiftinin cinayet şüphelisi hurdacı çıktı. Yaşanan vahşette gözaltına alınan Ş.H., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, Turgut Çakaloğlu'ndan para istediğini, bu talebinin reddedilmesi üzerine öfkelenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 17:45 Güncelleme: 20.02.2026 - 17:45
        Yaşlı çiftin katili hurdacı çıktı!
        Aydın'ın Efeler ilçesinde evde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan Turgut (79)-Nuran Çakaloğlu (79) çiftinin cinayet şüphelisi olarak, hurdacı Ş.H. (39) gözaltına alındı.

        DHA'nın haberine göre suçu itiraf eden Ş.H., Turgut Çakaloğlu'ndan para istediğini, talebi reddedilince saldırdığını, evin üst katından ses duyması üzerine Nuran Çakaloğlu'nu da öldürdüğünü, bıçağı ise dereye attığını söyledi. Bıçağın bulunması için derede arama çalışması başlatıldı.

        Doktor Ahmet Çakaloğlu, 8 Şubat'ta saat 18.00 sıralarında, bir süredir haber alamadığı babası Turgut ve annesi Nuran Çakaloğlu'nun Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi Kültür Caddesi'ndeki müstakil 2 katlı evine geldi. Eve giren Çakaloğlu, anne ve babasını kanlar içerisinde buldu. Çakaloğlu'nun ihbarı sonrası adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde çiftin baş, boyun ve karın olmak üzere vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle öldükleri belirlendi. Cansız bedenler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Komşuları, Çakaloğlu çiftinin evinden saat 03.00 sıralarında kavga sesi duyduklarını söyledi.

        REKLAM

        Aydın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, olayın aydınlatılması için 5 ayrı özel ekip oluşturuldu. Eve yakın bölgede güvenlik kamerası bulunmadığı belirtildi. Savcılık kararıyla ev mühürlenirken, kapıya polis şeridi çekildi. İncelemede, vücudunda 15 bıçak darbesi bulunan Turgut Çakaloğlu'nun cesedinin evin girişinde, 10 bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Nuran Çakaloğlu'nun cesedinin ise üst kattaki yatak odasında bulunduğu tespit edildi.

        KESEDEKİ ALTINLAR ALINMIŞ

        Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede, 2 kesedeki altınların alındığı, Nuran Çakaloğlu'nun üzerindeki altın kolye, küpe, yüzük ve bileziklere ise dokunulmadığını belirledi. Ayrıca ekipler, eve zorla girildiğine dair bir bulguya rastlamadı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin Çakaloğlu çiftini tanıyor olabileceği ve cinayetlerin hırsızlık gibi gösterilmek istendiği ihtimali üzerine yoğunlaştı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan çift, 10 Şubat'ta Germencik Hıdırbeyli Mahallesi'nde toprağa verildi. Çiftin oğullarından Ahmet Çakaloğlu olayın cinayet olduğunu söylerken; Serhat Çakaloğlu, cinayetin hunharca işlendiğini dile getirdi. Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise cami bahçesindeki cenazeyi kayda aldı.

        İTİRAF ETTİ

        Yaklaşık 12 gün süren teknik ve fiziki takip ile güvenlik kamerası incelemeleri sonucu, cinayet şüphelisinin hurdacılık yapan Ş.H. olduğu tespit edildi. Takibe alınan şüpheliye bugün öğle saatlerinde operasyon yapıldı. Polis, kaçmaya çalışan Ş.H.'yi gözaltına aldı. Ş.H., polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf edip, Turgut Çakaloğlu'ndan para istediğini, bu talebinin reddedilmesi üzerine öfkelenerek saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi. Ş.H., ifadesinde evin üst katından ses duyması üzerine Nuran Çakaloğlu'nu da bıçaklayarak öldürdüğünü, suç aleti bıçağı ise dereye attığını anlattı. Polis, delillendirme kapsamında evinde arama yaptığı Ş.H.'nin suç aleti bıçağı attığını söylediği derede de arama çalışması başlattı. Ş.H.'nin evine 5 kilometre mesafedeki deredeki aramaların sürdüğü bildirildi.

