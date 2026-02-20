Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici | Dış Haberler

        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici

        ABD Başkanı Trump, Epstein belgelerinde sıkça adı geçen Kral Charles'ın kardeşi eski prensi Andrew'un dün gözaltına alınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, bunun utanç verici olduğunu belirterek, "Bence bu kraliyet ailesi için son derece kötü" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2026 - 15:19 Güncelleme: 20.02.2026 - 15:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trump'tan Andrew'un gözaltına alınmasına ilişkin: Utanç verici
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ABD Başkanı Donald Trump, eski Prens Andrew'un gözaltına alınmasının "utanç verici" olduğunu söyledi.

        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı?
        Eski prens serbest bırakıldı: Neler yaşandı? Haberi Görüntüle

        ABD Başkanı Trump, ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı Epstein belgelerinde sıkça adı geçen Kral Charles'ın kardeşi eski prensi Andrew'un "kamu görevini kötüye kullanma" şüphesiyle gözaltına alınması ilişkin konuştu.

        Trump, Kral Charles'ın kardeşi Andrew'un gözaltına alınmasının "çok üzücü" olduğunu belirterek, "Bence bu kraliyet ailesi için son derece kötü" dedi.

        ABD Başkanı ayrıca, Andrew'un ağabeyi Kral Charles'ı övdü ve kralın çok yakında ABD'ye geleceğini ifade etti.

        Tüm ünvanları elinden alınmıştı

        Mountbatten-Windsor'un Epstein'le yakın ilişkisi, ABD Adalet Bakanlığının yayımladığı belgelerde yer almış, Epstein mağduru Virginia Giuffre, henüz 17 yaşındayken o dönemde prens olan Andrew'la ilişkiye girdiğini iddia etmişti.

        İddiaları reddeden Mountbatten-Windsor, Kraliyet Ailesi'ne zarar vermemek adına York Dükü dahil tüm ünvanlarından feragat etmişti. Ancak geçen yılın son aylarında artan baskılar ve yeni açıklanan belgeler neticesinde Kral Charles tarafından "Prens" ünvanı da elinden alınmıştı.

        Mountbatten-Windsor'un 2003'ten bu yana kaldığı malikaneye cüzi bir yıllık kira ödemesi ve 75 yıllık kullanım hakkını 1 milyon sterline alması da bu dönemde gündeme gelmişti. RoyalLodge malikanesini kiralaması, Kraliyet gelirleri ve Mountbatten-Windsor'un masraflarının halk tarafından vergiler yoluyla karşılanmasına gelen tepkilerin ardından konu parlamentoda da ele alınmıştı.

        Baskılar üzerine Windsor Kalesi'ndeki evini boşaltan Mountbatten-Windsor, Kral Charles'ın şahsi mülkü olan Sandringham Sarayı arazisindeki bir çiftlik evine taşınmıştı.

        Mountbatten-Windsor'un eski eşi Sarah Ferguson'un da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıkmış, Ferguson'un onursal başkanı olduğu pek çok vakıf, eski York Düşesi'yle ilişkisine son vermişti.

        Kendi kız çocuklarını Epstein adasına götürdüğü ortaya çıkan Ferguson'un adını taşıyan Sarah Vakfı ise kapanma kararı almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hakan Taşıyan'dan "iyiyim" mesajı

        Geçtiğimiz ay kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan Hakan Taşıyan, takipçilerine "iyiyim" mesajı verdi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alican Uludağ tutuklandı
        Alican Uludağ tutuklandı
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        25 gündür kayıptı aranıyordu... Katil bacanak!
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Lal Denizli ifade için adliyeye geldi
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Dursun Özbek'ten adaylık açıklaması!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Okulda cıva zehirlenmesi: 14 öğrenci tedavide!
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Ramazan Günlüğü ikinci bölüm
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        Şişecam, Beykoz'daki yerini sattı
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        6 gün arayla büyük acı! Önce babası, sonra kendisi!
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        ABD kamuoyunda 'İran' karmaşası
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        2 milyar dolarlık yatırımda kritik dönemeç
        "Harakiri yaptı"
        "Harakiri yaptı"
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        9 ilde bahis operasyonu: 32 gözaltı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        16 yıl sonra aydınlatıldı! Önce vurdular sonra yaktılar!
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        Bakan Gürlek'ten 'Umut Hakkı' açıklaması
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        "Türkiye önemli bir başarı elde etti"
        84 günde büyük değişim!
        84 günde büyük değişim!