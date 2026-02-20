BBC kaleme aldı! Osmanlı'dan İsveç'e dolmanın yolculuğu

İngiliz kamu hizmeti yayıncısı BBC, dolmanın yüzyıllar boyunca imparatorlukları, sınırları ve inanç sistemlerini aşarak dünya genelinde ortak bir misafirperverlik ve cömertlik simgesine dönüştüğünü yazdı.

'Dolma: The stuffed dish the world fell in love with (Dolma: Dünyanın aşık olduğu doldurulmuş lezzet) başlıklı haberde, kökeni Osmanlı saray mutfağına dayanan bu zahmetli yemeğin Akdeniz’den Orta Doğu’ya, Balkanlar’dan Kafkasya’ya ve Kuzey Avrupa’ya kadar uzanan yolculuğu ayrıntılı biçimde ele alındı.

Haberde, dolmanın yalnızca bir yemek değil; bayram sofralarının, aile buluşmalarının ve dini kutlamaların merkezinde yer alan kültürel bir miras olduğuna dikkat çekildi.

Yazıdan öne çıkan satır başları ise şu şekilde:

Adını Türkçe “dolmak” fiilinden alan dolma; pirinç, et, sebze ve baharatların önceden hazırlanmış yapraklara sarılması ya da oyulmuş sebze ve meyvelerin içine doldurulmasıyla yapılan geniş bir yemek ailesini ifade ediyor. Kavramın 15. yüzyılda Osmanlı saray mutfağında ortaya çıktığına inanılıyor.

Osmanlı mutfağı üzerine yazdığı eserle tanınan Priscilla Mary Işın’a göre, Osmanlılar doldurma fikrine adeta takıntılıydı. Sebze ya da hayvan doldurmanın yeni bir fikir olmadığını, ancak 15. ve 19. yüzyıllar arasında kuzu etinden yabani kuşlara, uskumrudan soğana, elmaya ve asma yaprağına kadar pek çok malzemenin doldurulduğunu belirtiyor.

Saray mutfağında sultanı ve devlet erkânını etkilemek isteyen aşçılar, sürekli yeni tatlar ve teknikler deniyordu. Cezayir’den Viyana’ya, Basra Körfezi’nden Yemen’e uzanan geniş coğrafya sayesinde farklı bölgelerin sebzeleri İstanbul’a ulaşıyor, oyulup dolduruluyor ve yeniden yorumlanıyordu.

17. yüzyıla gelindiğinde dolma hem sevilen bir yemek hem de statü göstergesi haline gelmişti. Zenginler ve üst düzey devlet görevlileri özel “dolmacı” aşçılar istihdam ediyor, İstanbul’da dolmaya adanmış lokantalar açılıyordu. Pirincin o zamanlar lüks bir malzeme sayılması ise dolmayı zamanla bayram ve Ramazan sofralarıyla özdeşleştirdi.

DOLMANIN OSMANLI DÜNYASINDAKİ YOLCULUĞU

Yüzyıllar süren Osmanlı hâkimiyeti boyunca dolma; Akdeniz, Kafkasya, Balkanlar ve Orta Doğu’ya yayıldı. Yerel tatlara göre uyarlanarak yeni isimler ve kimlikler kazandı.