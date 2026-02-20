Nöbetten çıktı aracında cansız bulundu! Şüpheli ölüm!
Antalya'da, gece nöbetinden çıktıktan sonra haber alınamayan anestezi teknikeri 33 yaşındaki Hüseyin Buhan, otoparktaki otomobilinde ölü bulundu. Buhan'ın olay yerine gelen eşinin feryatları yürekleri yakarken araçta, anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi
Antalya'da olay, dün saat 11.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi’ndeki Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi.
ARKADAŞLARI OTOPARKA GİTTİ
DHA'daki habere göre hastanede görevli anestezi teknikeri Hüseyin Buhan'dan (33) gece nöbetinden sonra haber alınamadı. Telefona çıkmayınca şüphelenen mesai arkadaşları, Buhan’ın aracının bulunduğu otoparka gitti.
ARAÇTA HAREKETSİZ BULUNDU
Arkadaşları, Buhan'ı aracın içinde hareketsiz gördü. Kontrolde, Buhan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
EŞİ FENALIK GEÇİRDİ: ÖLDÜ MÜ, SÖYLESENİZE
Haberi alarak olay yerine gelen Buhan'ın eşi, fenalık geçirdi. Yere oturarak ağlayan kadın, "Ne oldu, öldü mü? Söylesenize" dedi. Polis, kadını sakinleştirmeye çalıştı.
ARAÇTA 'PROPOFOL'E RASTLANDI
İncelemenin ardından Buhan’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ayrıca araçtaki incelemede; anestezi uygulamalarında kullanılan 'propofol' maddesine rastlandığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.