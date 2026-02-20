19 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 19 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew Mountbatten-Windsor kamu görevini kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. * 5 günlük bebeği darp eden hemşireden "Pes" dedirten savunma: "Çok pişmanım, bir anlık refleksle oldu. Asla zarar vermek istemedim"* Konut satışlarında hafif gerileme: TÜİK verilerine göre; ocak ayında 111 bin 480 konut satışı gerçekleşti. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre satışlarda yüzde 4,8 düşüş yaşandı* UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, son 16 play-off turunda bu akşam Nottingham Forest'ı konuk edecek* Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında şarkıcılar; Kaan Tangöze ile Murat Dalkılıç, oyuncu İsmail Hacıoğlu ve fotoğrafçı / DJ Kemal Doğulu'nun olduğu 21 kişi, adliyeye sevk edildi* 11 ayın sultanı Ramazan bugün başladı